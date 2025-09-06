A- A+

celebridades Celulite facial: entenda infecção revelada por Bruna Biancardi Influenciadora desenvolveu problema após espremer uma espinha e ficou com os lábios muito inchados

A influenciadora Bruna Biancardi, mulher do jogador Neymar, compareceu a um jogo da NFL em São Paulo usando uma máscara facial e, nas suas redes sociais, explicou que desenvolveu uma celulite facial.

"Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer", ela contou. "E infeccionou inchou muito e virou uma "celulite facial" — esse é o nome. Hoje é o segundo dia, as fotos estão horríveis, desculpa kkk mas é pra avisar pra vocês NUNCA MAIS ESPREMEREM UMA ESPINHA."



A celulite facial é um tipo de infecção bacteriana que afeta a área do rosto. As principais causas da infecção variam. Ela pode se desenvolver a partir de uma cárie não tratada, feridas abertas na região do rosto, acnes e outros traumas causados no local — como espremer uma espinha — que podem ser a porta de entrada para bactérias.

Segundo Alexandre Maurity, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, em entrevista à Fiocruz, o atendimento para tratamento precisa ser imediato pois a condição pode se agravar no período de 48 horas após o aparecimento do primeiro sintoma.



Quais são os sintomas?

Os principais sintomas associados à condição são:

Inchaço no rosto;

Vermelhidão;

Febre;

Dor intensa.

Em casos mais graves, pode surgir uma certa dificuldade para falar e respirar. Além disso, o coração e cérebro podem ser comprometidos.

Outros casos

No mês passado, a jornalista Adriana Perroni, da TV Record, chegou a ser internada após o diagnóstico.

No começo de 2023, o ator Rafael Cardoso também foi internado por conta de uma celulite infecciosa. O ator tomou antibióticos e precisou ficar uns dias internado no hospital. A assessoria do ator explicou na época que ele estava com uma foliculite (inflamação dos folículos pilosos, estrutura onde os pelos nascem e crescem) entre o rosto e o pescoço que acabou se agravando e evoluiu para uma celulite, uma infecção que se espalha na pele.

