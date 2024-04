A- A+

Streaming "Cem Anos de Solidão": adaptação do romance de Gabriel García Márquez ganha primeiro teaser; veja Adaptação do emblemático romance estreia ainda em 2024

A Netflix revelou as primeiras imagens da série “Cem Anos de Solidão” nesta quarta-feira (17), dia em que a morte de Gabriel García Márquez completa 10 anos. A primeira adaptação do mais icônico romance do escritor colombiano terá 16 episódios e estreia ainda em 2024.

O teaser divulgado pela plataforma de streaming é narrado pelo personagem Aureliano Babilônia. Ao ler o mítico diário de Melquíades (Moreno Borja), sua voz transporta o público a Macondo e narra o último dia do Coronel Aureliano Buendía (Claudio Cataño), que, diante do pelotão de fuzilamento, se recorda da tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo.

No vídeo de divulgação, também é possível ter uma prévia de cenas que mostram José Arcádio Buendía (Marco González) e Úrsula Iguarán (Susana Morales) tentando escapar da maldição que paira sobre sua linhagem em busca da felicidade.

Com direção de Laura Mora Ortega e Alex García López, a produção foi toda filmada na Colômbia, em espanhol, com atores colombianos e de outros países. Realizada com o apoio da família do autor vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1982, a série é descrita pela Netflix como “um dos projetos audiovisuais mais ambiciosos de todos os tempos da América Latina”.

“Cem Anos de Solidão” foi publicado em 1967, já teve mais de 50 milhões de exemplares vendidos no mundo e foi traduzido para mais de 40 idiomas. Na trama, os primos José Arcádio Buendía e Úrsula Iguarán se casam contra a vontade dos pais, abandonando o vilarejo onde moram para embarcar em uma jornada em busca de um novo lar.

Na companhia de amigos e aventureiros, o casal funda Macondo, uma cidade utópica às margens de um rio de pedras pré-históricas. Lar de diversas gerações da linhagem dos Buendía, o local testemunha loucuras, amores impossíveis e uma guerra sangrenta.

