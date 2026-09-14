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FESTIVAL Cena CumpliCidades celebra Reginaldo Rossi e leva para o palco danças do Brasil, Colômbia e França Festival Cena CumpliCidades acontece entre os próximos dias 17 e 20 de setembro nos teatros Santa Isabel, Apolo e Hermilo Borba Filho

Danças e corpos de Recife, João Pessoa, Natal e Goiânia se conectam com Medellín (Colômbia) e Paris (França) entre os próximos dias 17 e 20 de setembro na 19ª edição do Festival Internacional Cena CumpliCidades, com espetáculos marcados para os teatros de Santa Isabel, Apolo e Hermilo Borba Filho.



Com abertura e encerramento marcados pela música e universo de Reginaldo Rossi (1944-2013), nome que vai 'galantear' a edição, as sessões nos teatros Apolo e Hermilo terão acesso gratuito. No Santa Isabel os espetáculos têm ingressos a partir de R4 30.



E nesta quarta-feira (16), o público terá um "esquenta" do que será a maratona de dança, com agenda que terá entrada franca para o lançamento da Plataforma Dança UFPE, oficina de danças afro-colombianas e apresentação do espetáculo parisiese "Tu devrais Venir Plus Souvent".









Rossi na estreia

A cargo da Cia de Dança do Teatro Alberto Maranhão (CDTAM), de Natal, o espetáculo "Rossi", no Teatro de Santa Isabel, abre a programação nesta quinta (17), com narrativa inspirada na obra e atmosfera do cantor recifense.



A partir de memórias do coreógrafo pernambucano Sérgio Galdino, do bairro de Água Fria, Zona Norte da cidade, e um dos redutos do brega, o espetáculo será apresentado com participação da Escola de Frevo do Recife.



"Garçom" encerra a edição no Santa Isabel, no Domingo (20) | Crédito: Divulgação "Garçom" encerra a edição no Santa Isabel, no Domingo (20) | Crédito: Divulgação





E no domingo (19), no encerramento da edicao, "Garçom, Mais Uma Dose de Rossi", resgata a boemia de um bar da cidade dos anos de 1980, entre compos e o som do Rei, com a Cia Municipal de Dança de João Pessoa no palco do Santa Isabel.

"Um eixo fundamental da curadoria do festival é a memória cultural nordestina, evidenciada nesta edição por dois trabalhos dedicados a Reginaldo Rossi", pontua Arnaldo Siqueira, que assina, além da curadoria, a direção de produção e coordenação do Cena CumpliCidades.



Ele completa afirmando que "Essa escolha definiiu o percurso principal: apresentar a produção artística e de conhecimento de uma cidade tantas vezes cantada e celebrada por esse ícone da cultura brega e popular. 'Vem cá que eu quero te mostrar a minha cidade, o meu lugar': a cidade é revelada por suas danças, seus artistas", finaliza o curador.

Plataforma UFPE

Na pré-estreia do Festival, na quarta-feira, o lançamento da Plataforma de Dança UFPE é um dos destaques. A ideia é promover a circulaçào da produção artístico-acadêmica de professores e estudantes do curso de Licenciatura em Dança - a partir da iniciativa da universidade com o CumpliCidades.



Performances, pesquisas performativas, experimentações e esperiências artístico-pedagógicas integram a programação da plataforma até esta sexta (18). em sessões no Hermilo Borba Filho - com acesso gratuito.



Para a primeira noite será apresentado "Criação Coreográfica no Campo Expandido", de Cláudio Lacerda, "Mahakali: A Dança da destruição do Ego", de Yohanna Aoi e "Vivo-pisa-corta-morre", de Yasmin Lua e Giuliano Guilhermo.



Ainda na pré-estreia, com acesso gratuito, artistas da Colômbia e da França sobem ao palco no Hermilo e no Apolo, com o bailarino e coreógrafo Franciso Alexander, de Medellín, ministra a oficina "Puja y Quiebra" e com o ator e diretor de teatro Theóphile Choquet, de Paris, no monólogo "Tu devrais Venir Plus Souvent".



PROGRAMAÇÃO

Realizado pela Associação Cultural de Artistas Integrados (Acai), com incentivo do SIC-Sistema de Incentivo à Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura, Prefeitura da Cidade do Recife - a edição tem início em pré-estreia nesta quarta (16). Confira:

Quarta-feira, 16 - Pré-estreia

17h - Teatro Hermilo Borba (acesso gratuito)

Plataforma Dança UFPE

Criação Coreográfica no Campo Expandido, de Cláudio Lacerda (Recife) // 20min

"Mahakali: A Dança da Destruição do Ego", de Yohanna Aoi (Olinda) // 20min

"Vivo-pisa-corta-moprre", de Yasmin Lua e Giuliano Guilhermo (Recife) // 15min

18h às 20h - Teatro Hermilo Borba (acesso gratuito)

Oficina Puja y Quiebra, de Francisco Alexander - Fundação Afrocolombiana Casa Tumac (Medellín, Colômbia)

19h30 - Teatro Apolo (acesso gratuito)

"Tu Devrais Venir Plus Souvent", de Théophile Choquet (Paris) // 50min

Quinta-feira, 17

17h - Teatro Hermilo Borba (acesso gratuito)

Plataforma Dança UFPE

"Entreluz", do Grupo Limiar (Recife) // 11min

"Ainda: Encontros e Desencontros", de Yuri Barbosa (Recife) // 21min

"Armadas", do Grupo de Investigação-Criação Armação (Recife) // 35min

18h - Teatro Apolo (acesso gratuito)

"Atarugão - Rostos Invisíveis", da Fundação Afrocolombiana Casa Tumac (Medellín, Colômbia) // 45min

20h - Teatro de Santa Isabel - a partir de R$ 30



"Rossi", da Cia de Dança do Teatro Alberto Maranhão (Natal) // 50min

Sexta-feira, 18

17h - Teatro Apolo (acesso gratuito)



Plataforma Dança UFPE



"Meu Corpo, Minha Voz", do Colégio de APlicação - CAC/UFPE/Larissa Bonfim, Clarear e Ed Lima (Recife) // 10min



"Fissura: Sonhos Negros", de Samuel José (Recife) // 15min



"Uno Pá las Ánimas", da Fundação Afrocolombiana Casa Tumac (Medellín, Colômbia) // 30min

20h - Teatro de Santa Isabel - a partir de R$ 30



"Deitar a Vista, Ouvir o Tempo", de Jonas Alves (Recife) // 30min



"Véu", de Nalini Cia de Dança (Goiânia-GO) // 55min

Sábado, 19

17h - Teatro Hermilo Borba (acesso gratuito)



Lançamento do livro "Carella - Tomo I", de Moacir Japearson (Recife)



Denate do autor com a orientadora da tese, Dra. Susana Souto (UFAL), que assina o prefácio da obra, sob mediação de Carlos Carvalho

19h - Teatro de Santa Isabel - a partir de R$ 30

"Clarice, George e Nelson: Cumplicidades", da Studio de Danças (Recife) // 120min

Domingo, 20

17h30 - Teatro de Santa Isabel - a partir de R$ 30



"Para Tom / 60 / Por Um Fio", da Cia Jovem Endança (Recife) // 12min



"Garçom, Mais Uma Dose de Rossi", da Cia Municipal de Dança de João Pessoa // 48min



"A Golpe de Mazo", da Fundação Afrocolombiana Casa Tumac (Medellín, Colômbia) // 45min



SERVIÇO

19ª Festival Internacional Cena CumpliCidades

Quando: quinta (17) a domingo (20)

Onde: Teatros de Santa Isabel, Apolo e Hermilo Borba Filho

Acesso gratuito às apresentações do Aplo e Hermilo e a partir de R$ 30 no Santa Isabel

Informações: @ccumplicidades // www.cenacumplicidades.com

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