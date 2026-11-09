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Televisão Cena de 'Os Simpsons' sobre apagão alimenta especulações na web para kit de emergência no Brasil Episódio voltou a circular nas redes sociais após anúncio de teste de emergência nos EUA e post preventivo da Defesa Civil no Brasil; série é conhecida por 'prever' o futuro

Uma cena de "Os Simpsons" voltou a ganhar repercussão nas redes sociais por uma suposta previsão de apagão em novembro de 2026. O episódio, exibido em 2023, apresenta um salto temporal para o Dia de Ação de Graças de 2060, quando Lisa Simpson relembra uma interrupção no fornecimento de energia em Springfield que teria começado em 17 de novembro e durado seis dias.

A princípio, a associação com o ano atual ganhou força após a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) anunciar um teste dos sistemas de comunicação de emergência para a mesma data. No Brasil, porém, internautas também passaram a ligar o episódio a uma publicação da página oficial da Defesa Civil Nacional, na sexta-feira, que orientava como preparar um kit de emergência para até 72 horas em caso de grandes desastres.

O procedimento americano, segundo a CNN Brasil, está previsto para 17 de novembro de 2026, entre 14h20 e 14h50 (horário local). O teste, porém, não representa um alerta de apagão nem indica uma previsão de interrupção no fornecimento de energia. Trata-se de uma verificação dos sistemas de comunicação de emergência dos Estados Unidos.

Já a postagem da Defesa Civil é apenas uma orientação de rotina do órgão, com caráter preventivo. Em nota enviada ao GLOBO, o Ministério do Desenvolvimento Regional, pasta à qual a Defesa Civil Nacional é vinculada, frisou que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) "divulga regularmente orientações gerais de autoproteção para diferentes situações de emergência e desastres, entre elas as recomendações de como agir em diferentes situações de riscos e a organização de um kit doméstico de emergência".

Além disso, a situação retratada na animação envolve exclusivamente a cidade fictícia de Springfield. Não há no episódio uma previsão de apagão global ou de um evento que atingiria outras regiões do planeta.

Data do episódio não coincide com o calendário de 2026

Na cena, Lisa conta que o apagão começou em 17 de novembro e que a energia só foi restabelecida no Dia de Ação de Graças, seis dias depois. Nos Estados Unidos, o feriado é celebrado na quarta quinta-feira de novembro.

Em 2026, a data será 26 de novembro. A sequência apresentada na animação, no entanto, não corresponde ao calendário deste ano. Se a interrupção começasse em 17 de novembro e durasse seis dias, o fornecimento seria restabelecido em 23 de novembro, três dias antes do feriado.

Outro elemento associado à repercussão é o Super El Niño. Alertas sobre estocagem de alimentos divulgados em diferentes partes do mundo em razão do fenômeno climático também passaram a ser relacionados por internautas ao episódio. Não há, contudo, uma relação direta demonstrada entre esses alertas e o apagão retratado na animação.

Outras vezes em que 'Os Simpsons' foram associados a previsões

Ao longo dos anos, diferentes episódios da série foram relacionados a acontecimentos que ocorreram posteriormente. Entre as associações mais conhecidas está a chegada de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos.

No episódio "Bart to the Future", exibido em 2000, Lisa aparece como presidente depois do mandato de Trump. Na trama, ela afirma ter herdado um país quebrado e com uma dívida elevada.

Outra associação envolve a Copa do Mundo. No episódio "You Don't Have to Live Like a Referee", da 25ª temporada, Homer é convidado para apitar uma final entre Brasil e Alemanha. A seleção alemã vence por 2 a 0, com a participação de um jogador chamado El Divo, associado a Neymar. A cena foi relacionada à derrota brasileira para os alemães na Copa do Mundo de 2014, embora o placar da animação seja diferente do resultado histórico de 7 a 1.

A série também apresentou situações associadas ao desenvolvimento de tecnologias. Em "Lisa on Ice", de 1994, o personagem Dolph usa um Newton, agenda eletrônica da Apple, que altera a frase "beat up Martin" para "eat up Martha". A cena foi relacionada ao desenvolvimento dos sistemas de correção automática de texto.

Em um episódio de 2008, uma urna eletrônica registra votos para John McCain mesmo quando os eleitores escolhem Barack Obama. A situação foi associada a reclamações de eleitores americanos em 2012, quando equipamentos teriam registrado votos para Mitt Romney após a seleção do nome de Obama.

Tigres e peixes mutantes

Entre as outras cenas que ganharam comparações com acontecimentos reais está um episódio de 1993 em que os mágicos Siegfried e Roy são atacados por um tigre branco durante uma apresentação. Dez anos depois, Roy foi mordido no pescoço por um dos animais, sofreu uma grave perda de sangue e precisou passar por uma cirurgia.

Um peixe de três olhos encontrado próximo à usina nuclear de Springfield também foi associado a um caso real. Em 2011, um exemplar com a mesma característica foi encontrado em um reservatório na Argentina, próximo a uma usina nuclear.

Em um episódio de 1998, Homer e Bart tentam ganhar dinheiro ao roubar óleo de cozinha usado para revender. A situação foi relacionada ao aumento de furtos de gordura de restaurantes, anos depois, para a produção de biodiesel.

A série também retratou tecnologias que posteriormente ganharam espaço, como as impressoras 3D. No episódio "Future-Drama", de 2005, uma fotografia tirada por Marge se transforma instantaneamente em um bolo. A cena foi relacionada ao desenvolvimento de impressoras capazes de fabricar alimentos, instrumentos musicais, armas de fogo e próteses médicas.

Outra associação envolve a presença de carne de cavalo em alimentos. Em episódios dos anos 1990, Doris, cozinheira da escola de Springfield, aparece utilizando ingredientes incomuns na alimentação dos alunos, entre eles carne de cavalo. Em 2013, um escândalo na Europa revelou a presença desse tipo de carne em produtos comercializados por empresas como Burger King e Nestlé.

Na 11ª temporada, exibida em 1999, a série apresentou o "tomaco", uma planta criada a partir do cruzamento de sementes de tomate e tabaco. Em 2013, tomates extremamente deformados foram encontrados em uma plantação no Japão, próxima a uma usina nuclear, e o episódio também foi relacionado ao caso.

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