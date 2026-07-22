Cena erudita pernambucana encerra 19ª edição do Festival Virtuosi, em Garanhuns
Desta quinta (23) até o sábado (25), concertos diversos e gratuitos integram programação do evento, na Capela do Seminário São José
Músicos da cena erudita de Pernambuco serão os protagonistas da programação que encerra a 19ª edição do Festival Virtuosi, em Garanhuns, a partir desta quinta (23) até o sábado (25), com concertos gratuitos na Capela do Seminário São José.
Com início sempre às 19h, as apresentações levam a público nomes como o da flautista Sabrina Santos e do pianista Luis Felipe de Oliveira.
O violoncelista Leonardo Altino e a pianista Ana Lúcia Altino, que também está à frente da direção artística do Festival, também são atrações.
A Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência do maestro Nilson Galvão, compõe, ainda, a agenda do Virtuosi.
Mãe e filho
Ana Lúcia e Leonardo Altino, mãe e filho, são destaques do Festival, com programa dedicado a compositores como Bach, Schubert, Bartók e Bloch.
Solista, Ana Lúcia é atuante em orquestras País afora, e é nome potente do Festival, inclusive à frente da programação e da continuidade do Virtuosi - evento idealizado por ela e pelo saudoso maestro Rafael Garcia, que se foi em 2021.
Flauta, piano e voz
Para a sexta-feira (24), o concerto "Stravaganza Musicale" ganha destaque com os pernambucanos Sabrina Santos (flauta), Luis Felipe de Oliveira (piano) e a mezzo-soprano Virgínia Cavalcanti.
No programa, a música francesa será apresentada com canções de Debussy, Fauré, Poulenc e obras instrumentais de Mouquet, Lili Boulanger, Poulenc e Ravel.
Já no sábado, último dia do Virtuosi em Garanhuns, Leonardo será slista da Orquestra Jovem de Pernambuco, com a apresentação "A Voz do Violoncelo".
Sob regência do maestro Nilson Galvão, peças de Vivaldi, Haydn e Elgar encerra a edição do Festival.
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira, 23
Duo Altino, com Leonardo Altino (violoncelo) e Ana Lúcia Altino (piano)
Sexta-feira, 24
"Stravaganza Musicale, com Sabrina Santos (flauta), Virgínia Cavalcanti (mezzo-soprano) e Luís Felipe de Oliveira (piano)
Sábado, 25 de julho
"A Voz do Violoncelo", com Leonardo Altino (violoncelo) e Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência do maestro Nilso Galvão
SERVIÇO
Encerramento da 19ª edição do Festival Virtuosi, em Garanhuns
Quando: desta quinta (23) até o sábado (25)
Onde: Capela do Seminário São José, às 19h
Acesso gratuito
Informações: @virtuosi