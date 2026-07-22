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CONCERTOS Cena erudita pernambucana encerra 19ª edição do Festival Virtuosi, em Garanhuns Desta quinta (23) até o sábado (25), concertos diversos e gratuitos integram programação do evento, na Capela do Seminário São José

Músicos da cena erudita de Pernambuco serão os protagonistas da programação que encerra a 19ª edição do Festival Virtuosi, em Garanhuns, a partir desta quinta (23) até o sábado (25), com concertos gratuitos na Capela do Seminário São José.

Com início sempre às 19h, as apresentações levam a público nomes como o da flautista Sabrina Santos e do pianista Luis Felipe de Oliveira.

O violoncelista Leonardo Altino e a pianista Ana Lúcia Altino, que também está à frente da direção artística do Festival, também são atrações.



A Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência do maestro Nilson Galvão, compõe, ainda, a agenda do Virtuosi.





Mãe e filho

Ana Lúcia e Leonardo Altino, mãe e filho, são destaques do Festival, com programa dedicado a compositores como Bach, Schubert, Bartók e Bloch.



Solista, Ana Lúcia é atuante em orquestras País afora, e é nome potente do Festival, inclusive à frente da programação e da continuidade do Virtuosi - evento idealizado por ela e pelo saudoso maestro Rafael Garcia, que se foi em 2021.



Flauta, piano e voz

Para a sexta-feira (24), o concerto "Stravaganza Musicale" ganha destaque com os pernambucanos Sabrina Santos (flauta), Luis Felipe de Oliveira (piano) e a mezzo-soprano Virgínia Cavalcanti.



No programa, a música francesa será apresentada com canções de Debussy, Fauré, Poulenc e obras instrumentais de Mouquet, Lili Boulanger, Poulenc e Ravel.



Já no sábado, último dia do Virtuosi em Garanhuns, Leonardo será slista da Orquestra Jovem de Pernambuco, com a apresentação "A Voz do Violoncelo".



Sob regência do maestro Nilson Galvão, peças de Vivaldi, Haydn e Elgar encerra a edição do Festival.



PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira, 23

Duo Altino, com Leonardo Altino (violoncelo) e Ana Lúcia Altino (piano)



Sexta-feira, 24

"Stravaganza Musicale, com Sabrina Santos (flauta), Virgínia Cavalcanti (mezzo-soprano) e Luís Felipe de Oliveira (piano)



Sábado, 25 de julho

"A Voz do Violoncelo", com Leonardo Altino (violoncelo) e Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência do maestro Nilso Galvão

SERVIÇO

Encerramento da 19ª edição do Festival Virtuosi, em Garanhuns

Quando: desta quinta (23) até o sábado (25)

Onde: Capela do Seminário São José, às 19h

Acesso gratuito

Informações: @virtuosi







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