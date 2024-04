A- A+

festival Cena Nordeste: novo festival irá promover intercâmbio cultural entre os nove estados da região O lançamento do festival foi feito nesta quinta (18), com a presença da governadora Raquel Lyra e de representantes das secretarias estaduais de Cultura

Um novo festival de Cultura irá atravessar os nove estados do Nordeste a partir do mês que vem: o Cena Nordeste foi lançado nesta quinta (18), no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, com a presença de representantes das secretarias estaduais de Cultura dos estados nordestinos.



O Cena Nordeste Festival é uma iniciativa da Câmara Temática da Cultura do Consórcio Nordeste e será executado conjuntamente pelos nove estados da região, de forma itinerante, percorrendo as capitais nordestinas de maio a dezembro.



"A Economia Criativa, o Turismo, a Cultura são a economia que mais cresce no mundo, é uma economia limpa, a cara do Nordeste brasileiro. E agora a gente vai poder experimentar, cada um dos nossos estados recebendo artistas dos outros locais, em um calendário que vai durar até o mês de dezembro desse ano", destacou Raquel Lyra.

Governadora Raquel Lyra fez o anúncio do Cena Nordeste no Mercado Eufrásio Barbosa | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco



"A importância é de uma abrangência muito maior, de a gente fazer essa conexão, de se ver enquanto região, conseguir ultrapassar as fronteiras do nosso território, ter essa troca", disse a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.



A atual presidente do Consórcio Nordeste, Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, não pôde comparecer ao lançamento do Cena Nordeste, mas enviou seu recado por vídeo: "Estou muito feliz em celebrar a arte e a cultura nordestinas através do festival que simboliza o compromisso do Consórcio Nordeste em promover o intercâmbio cultural entre os estados na nossa região, fortalecendo nossa identidade regional", disse Fátima.

Festival e itinerância

O Cena Nordeste contará com um total de R$ 4 milhões em investimentos, com recursos próprios dos estados. A cada mês, o festival aportará numa capital nordestina, ocupando, em um fim de semana, um equipamento cultural de cada estado, com programação gratuita, que irá envolver oito linguagens: Cultura Popular, Circo, Dança, Música, Graffiti, Audiovisual, Teatro e Forró.

Em cada passagem do Cena Nordeste por uma capital, a programação trará, durante os dois dias de evento, exibição de curtas-metragens, espetáculos de teatro e de circo, apresentações musicais, de dança e de forró – que ganha destaque no festival por ser o patrimônio cultural imaterial mais representativo do Nordeste.As atrações serão definidas por um corpo de curadores locais contratados pelos estados, que representarão cada uma das linguagens.

A itinerância começa em João Pessoa (PB), nos dias 10 e 11 de maio, no Espaço José Lins do Rêgo, e se encerrará em Salvador (BA), em 7 e 8 de dezembro, no Largo do Pelourinho. O Cena Nordeste passará por Pernambuco nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, ocupando o Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.

Cena Nordeste Festival - Cronograma



Paraíba: 10 e 11 de maio (Espaço Cultural José Lins do Rêgo, João Pessoa)

Alagoas: 7 e 8 de junho (Centro Cultural de Exposições Ruth Cardoso, Maceió)

Maranhão: 5 e 6 de julho (Lagoa de Jansen, São Luís)

Piauí: 2 e 3 de agosto (Theatro 4 de Setembro, Teresina)

Pernambuco: 31 e 1° de setembro (Mercado Eufrásio Barbosa, Olinda)

Rio Grande do Norte: 21 e 22 de setembro (Teatro Alberto Maranhão, Natal)

Sergipe: 11 e 12 de outubro (Teatro Tobias Barreto, Aracaju)

Ceará: 16 e 17 de novembro (Centro de Artee Cultura Dragão do Mar, Fortaleza)

Bahia: 7 e 8 de dezembro (Largo do Pelourinho, Salvador)

