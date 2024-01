A- A+

BBB 24 Cena protagonizada no Sincerão do BBB 24 é comparada à abertura de novela; veja memes Treta entre Marcus Vinicius e Vinicius foi assistida pelos brothers na área externa da casa

O Sincerão realizado na noite da última segunda-feira (22) rendeu um belo meme no BBB 24. Logo após a dinâmica que envolveu o líder Rodriguinho e os emparedados na área externa da casa, os brothers que não participaram da troca de farpas viralizaram com suas respectivas reações assistindo à cena da discussão entre Marcus Vinícius e Vinícius.

Nas redes sociais, os fãs do programa ligaram o momento à abertura da novela 'global' Senhora do Destino, de 2004, que tinha Maria do Carmo (Susana Vieira), Lindaval (Carolina Dieckmann) e Nazaré Tedesco (Renata Sorah) como protagonistas.

Na imagem compartilhada nas redes sociais, Leidy Elin e Fernanda aparecem de braços cruzados. Protagonista da discussão, Marcus Vinícius aponta para Vinícius, enquanto Giovanna e Michel observam à treta assustados, e Beatriz assiste à cena com a mão na cintura.

Confira os memes:

Essa imagem me lembrou a abertura da Senhora do Destino pic.twitter.com/nOaTtypwKZ — Leandro Santos | Mussum Alive (@MussumAlive) January 23, 2024

hahahahahahaha isso aqui tá sensacional! Quem aí assistiu Senhora do Destino?! #BBB24 pic.twitter.com/QN19DqURY8 — Muka do Space ️#BBB24 (@falamuka) January 23, 2024

A abertura de senhora do destino igualzinho https://t.co/aHT3JINp50 pic.twitter.com/52Rwghi8Mi — Carolina (@caroldsantoos_) January 23, 2024

