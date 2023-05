A- A+

Festa Cena underground LGBTQIA+ promove festa de música eletrônica no Recife neste sábado (6); saiba mais Evento com tema "Baile Cunt" ocupa a Calidus e traz artistas trans e travestis

Dois selos de música eletrônica no cenário queer, a Sintetyca e a Atrack se uniram para suprir a ausência de festas com protagonismo feminino na cena underground LGBTQIA+, promovendo uma festa neste sábado (6), a partir das 22h, na Calidus, localizada na Avenida Rio Branco. Os ingressos estão a partir de R$ 50 na plataforma shotgun.

Entre as atrações do evento com o tema "Baile Cunt", estão nomes de peso na cena underground queer, como Clementaum, artista paranaense em primeira vinda ao Recife, dividindo o palco com a pernambucana Idilibra, alagoana Leviathan, a fundadora da Atrack Dandarona, DJ Geni e a performer Sasha - ambas residentes da Sintetyca.

“Intuito é de agregar e criar ambientes férteis de pertencimento e liberdade para o que sempre foi considerado dissonante no cenário mais amplo da cidade: uma estética sonora de borda, experimentos visuais e de performance das mais diferentes áreas (drag, ballroom, teatro, live-paiting, dança contemporânea) explorando espaços inusitados e seguros para pessoas LGBTQIA+ pela cidade e tudo de uma forma acessível aos mais diversos públicos e classes”, afirma Gabe Paraíso, produtora da Sintetyca.

Conheça os selos

Fundada por Gabriela Paraíso e Sasha Dowsley, travestis nordestinas multimídia e transdisciplinares, a Sintetyca é uma festa-plataforma de música eletrônica que explora movimentações multi-artísticas por parte de seus integrantes, propondo muito além de DJ sets, mas também aspectos da performance corporal, dança, fotografia, iluminação, audiovisual, artes plásticas e outras expressões.

Já a Atrack, fundada pela artista e produtora cultural Dandara Luz, ou Dandarona, é um selo de música eletrônica que se propõe a disseminar o que artistas trans, travestis e sexodissidentes vem pesquisando e criando musicalmente em território nacional.

