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TEATRO "Cenas da Menopausa": Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello fazem de espetáculo "serviço público" Comédia musicada aborda fase da vida feminina com humor e informação

“Cenas da Menopausa”, que reúne o casal Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello no mesmo palco, começa a circular pelo Nordeste. A primeira parada é Pernambuco, que recebe o espetáculo no Teatro Guararapes, neste sábado (25), às 20h.

Com texto e versões musicais de Anna Toledo, a montagem é uma comédia musicada. Como o título sugere, o tema central é uma das fases mais delicadas na vida da mulher, marcada por grandes mudanças hormonais, físicas e mentais.

Aos 59 anos, Claudia Raia começou a falar sobre menopausa em suas redes sociais quando passou a vivenciá-la. “É um assunto que quase não se fala e, na época, eu fui bastante criticada por expor isso”, relembra a atriz, em entrevista à Folha de Pernambuco.



Consciente da importância da pauta que estava levantando, Claudia não só ignorou os “haters” como também resolveu estender a conversa sobre menopausa para os palcos, com total apoio de Jarbas Homem de Mello. O artista gaúcho embarcou no projeto como diretor da peça e colega de cena da esposa.

Durante a encenação, Claudia interpreta diferentes mulheres com mais de 50 anos de idade, que representam as diferentes etapas da menopausa, sempre alternando entre o drama e o humor. Jarbas também se divide em uma galeria de tipos distintos, que vai de um marido a uma freira, passando por um médico e um exotérico.

“Há um momento em que a gente fura a quarta parede e sai da caixa cênica. Peço licenças às personagens para compartilhar sobre a minha menopausa. Quando eu me vulnerabilizo na frente do público, há uma identificação imediata. As mulheres não se sentem mais sozinhas nessa”, diz Claudia.

As cenas são embaladas por paródias de hits dos anos 1990 e 1980, como “Total Eclipse of the Heart”, “Like a Virgin” e “I Will Survive”. “Buscamos músicas que foram sucesso com essa faixa etária dos 50 anos e que, ao mesmo tempo, fossem facilmente reconhecidas por outras gerações”, afirma o diretor.

A peça, que estreou em 2025, já passou por capitais como Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia e Porto Alegre, levando ao teatro mais de 80 mil pessoas. Também cumpriu temporada em Portugal, onde ficou em cartaz por seis semanas e foi visto por cerca de 70 mil pessoas. Os artistas, no entanto, não imaginavam o sucesso que o trabalho faria.

“Virou até prescrição médica. Há médicos pedindo que as pacientes vejam o espetáculo, porque a maioria das mulheres não tem mesmo noção do que está acontecendo com elas quando chegam nessa fase. A gente não tinha noção que, além do entretenimento, seria também um serviço público”, comenta Jarbas.

O ator e diretor destaca que a apresentação tem sido prestigiada não só pelo público feminino. “Esse é um assunto do ser humano. Precisa ser tratado com o marido, os filhos, no ambiente de trabalho”, dispara.

A atriz tem observado o efeito catártico de “Cenas da Menopausa” nas plateias, que se sentem à vontade para compartilhar com os atores suas próprias dores e, no final, se encherem de esperança. “O que tem entrado na cabeça das mulheres é que a menopausa pode ser um trampolim para um segundo ato maravilhoso. Depois dos 50, ainda tem muita vida pela frente”, declara a artista.

Serviço:

“Cenas da Menopausa”

Quando: neste sábado, às 20h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 90, no CeconTickets e na bilheteria

Informações: (81) 3182-8000

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