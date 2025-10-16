A- A+

STREAMING "Cenas de Um Crime": nova série criminal brasileira aposta no mistério em novo "Quem matou?" Produção chegou nesta quinta-feira (16) à HBO Max, com dois episódios liberados por semana

Um assassinato brutal e uma dúvida que paira no ar: “Quem matou?”. Elementos como esses, presentes desde a literatura até as telenovelas, movimentam a série brasileira “Cenas de Um Crime”, que estreia na HBO Max nesta quinta-feira (16).

Criada por Rafael Spínola, com roteiro de Gustavo Bragança, a produção é embalada por mistérios, reviravoltas e tensões. Na trama, a morte de um rico empresário é o foco da investigação de André (Fabricio Boliveira) e Bárbara (Débora Nascimento), policiais que já foram um casal e estão recém-separados.

A vítima em questão é Rogério Lenzi, um dos maiores empreiteiros do Brasil, encontrado assassinado com facadas, no banheiro da própria casa. Familiares, amigos e vizinhos do idoso tornam-se suspeitos do crime, passando por interrogatórios conduzidos pelos investigadores.



Para Izabel Jaguaribe, diretora geral, o roteiro da série possui várias camadas de leitura. “Você tem o mistério do ‘Quem matou’ e, no segundo momento, um romance que não está bem resolvido entre esse ex-casal. Há ainda uma mostra do panorama sociopolítico que o Brasil traz desde a ditadura militar. Com isso, a série não fica só entretenimento, mas também joga luz sobre alguns assuntos que, mais do que nunca, são pungentes”, diz a diretora, em entrevista à Folha de Pernambuco.

“Quando a gente traz formatos consolidados lá fora para o nosso país, as questões ganham outras intenções. O tempo inteiro estávamos muito atentos a isso”, aponta Fabricio Boliveira. Segundo o ator, a série toca em assuntos como a ação das forças policiais no Brasil, a memória das violências cometidas durante o regime militar e as tensões raciais.

Em “Cenas de Um Crime”, a trama é quase toda centrada dentro de um condomínio fechado. Após uma chuva torrencial que causa um deslizamento na região, os detetives se veem ilhados junto aos suspeitos. Um dos desafios da direção foi manter o suspense a cada episódio, com o cuidado de não cometer erros de continuidade.

“A gente tinha que manter uma atenção muito grande aos detalhes. A casa é super importante e, ao mesmo tempo, difícil, porque você se pergunta: ‘Como vou prender a atenção das pessoas usando praticamente a mesma locação em todas as cenas?’. Conseguimos transformar isso em trunfo, porque a mansão acabou virando outra personagem”, defende a diretora.

O thriller policial conta com oito episódios (de aproximadamente 30 minutos cada), com dois lançamentos por semana. No elenco, também estão nomes como Enzo Romani, Bruna Mascarenhas, Letícia Isnard, Daniel Dantas e Augusto Madeira.

