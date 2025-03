Censo Cultural: pesquisa que mapeia produção do setor no Estado tem inscrição prorrogada

A- A+

O primeiro Censo Cultural de Pernambuco está com prazo de inscrição prorrogado e seguirá com inscrições abertas até o próximo mês de outubro.



A iniciativa, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e da Fundarpe, visa mapear a produção cultural local com um levantamento de dados do setor, inclusive socioeconômicos dos agentes e também em equipamentos culturais.



Inicialmente previsto para ser encerrado em abril, o novo prazo do censo - que conta com apoio do Sebrae, Fundação Joaquim Nabuco e parceria com secretarias municipais de Cultura - pretende garantir uma maior inclusão e representatividade aos fazedores de cultura de todas as regiões do Estado.



"A decisão de estender o período de mapeamento atende a uma demanda do setor cultural, aseegurando que artistas, coletivos, grupos e instituições tenham mais tempo para registrar suas informações", ressalta Manuella Oliveira, coordenadora do Observatório de Indicadores Culturais da Secult-PE.

Cadeia produtiva

Com o preenchimento de um formulário, inserido na aba "Oportunidades" da plataforma Mapa Cultural de Pernambuco, acontece a execução do Censo Cultural.



Profissionais em Salas do Empreendedor do Sebrae em municípios pernambucanos ficam disponíveis para auxiliar quem tiver dificuldades com o preenchimento.



Há dois formulários disponíveis, sendo um deles para agentes culturais e o outro para os equipamentos. Artesanato, artes circenses, dança, teatro e audiovisual são algumas das linguagens contempladas.



Em se tratando dos equipamentos culturais, museus, teatros e salas de cinema, entre outros espaços, integram a pesquisa.

“O Censo Cultural de Pernambuco é um grande aliado das políticas públicas em cultura no Estado, pois nos permitirá ainda mais assertividade nas ações da gestão para o fortalecimento dos fazedores e gestores da cultura pernambucana (...)", afirma a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

A ideia da pesquisa é trazer particularidades da cadeia produtiva no Estado junto aos indicadores levantados, que servirão como ferramentas para construção de políticas públicas para o setor.

O resultado será divulgado em relatório com informações e indicadores culturais coletados por município. Um dashboard com dados gerais da Cultura em Pernambuco, também será lançado, subdividido por linguagens e equipamentos.

SERVIÇO

Censo Cultural de Pernambuco

Até 25 de outubro

Acesso na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco

