artes visuais Centenário de Corbiniano Lins celebrado com exposição no RioMar Recife "100 anos de Corbiniano Lins a festa!" estará aberta ao público entre 3 e 17 de março, com 80 obras do artista pernambucano à mostra

Neste mês de março de 2024, o artista plástico pernambucano José Corbiniano Lins (1924-2018) completaria 100 anos de idade. Em celebração à data, entrará em cartaz, a partir deste domingo (3), a exposição “100 anos de Corbiniano Lins – a festa!”, no shopping RioMar Recife. A mostra ficará instalada na Praça de Eventos 2, Piso L1, até o dia 17 de março. O acesso é gratuito.



A exposição trará 80 obras de Corbiniano Lins, com 50 delas disponíveis para venda. A mostra pretende democratizar a história e a arte de um dos mais importantes artistas negros do Modernismo Pernambucano, que, nos anos 1950, foi integrante do Ateliê Coletivo, liderado por Abelardo da Hora. Corbiniano também foi colaborador de outros artistas como José Claudio, Francisco Brennand, Gilvan Samico etc.

A exposição

“100 anos de Corbiniano Lins – a festa!” tem curadoria de Bruna Pedrosa e educativo elaborado por Carol Corrêa, ambas foram colaboradoras do artista em vida.

Corbiniano Lins desenvolveu sua arte a partir de diversas técnicas, mas se popularizou pelas esculturas em alumínio fundido que se encontram espalhadas no Recife e em outras cidades do Nordeste.

Mas foi um álbum de serigrafias “Recife de janeiro a janeiro” que rendeu o nome da exposição. O material, que foi encontrado durante a pesquisa curatorial, contém 10 serigrafias de Corbiniano e texto de Hermilo Borba Filho sob o título “Corbiniano: a festa”.

Além da mostra com suas obras e de contar a história de Corbiniano, a exposição também é uma forma de preservar e valorizar a herança cultural de Pernambuco para as artes visuais. A exposição terá sempre dois educadores presentes, para orientar o público quanto aos conteúdos educativos e simbólicos.

SERVIÇO

Exposição “100 anos de Corbiniano Lins – a festa!”

Quando: De 3 a 17 de março

Onde: RioMar Recife, Praça de Eventos 2 / Piso L1 | Avenida República do Líbano, 251, Pina - Recife/PE

Acesso gratuito



