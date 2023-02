A- A+

CARNAVAL 2023 Central do Carnaval funciona a partir desta quarta como ponto de apoio ao folião no Bairro do Recife Espaço, na Rua do Observatório, terá restaurantes, caixa eletrônico, farmácia, posto do Procon

Os foliões que estiverem no Bairro do Recife vão contar, a partir das 16h desta quarta-feira (15), com um ponto de apoio. Na Central do Carnaval, na Rua do Observatório, é possível encontrar praça de alimentação, caixa eletrônico, farmácia, lojas de customização, posto do Procon. Nestas quarta e quinta-feiras funcionará até a meia-noite. A partir da sexta-feira, quando acontece a abertura oficial da festa, e até a Terça de Carnaval, segue até 2h.

A Central, espaço organizado pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, também vai disponibilizar um setor de achados e perdidos, assistência à saúde e espaço beleza. Uma das novidades deste ano é a Arena do Artesanato, que terá 32 operações comerciais, além de serviços como alerta celular, Secretaria da Mulher e fraldário.

Na Arena Gastronômica, montada pela prefeitura em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE), haverá 13 restaurantes com menus variados, incluindo sushi, salgados, pizzas, sorvetes e cafés. Estarão no local: o restaurante Seu Luna, Espetinho da Ceça, Plim, Casa da Macaxeira, República dos Pastéis, Acarajé e Tapiocaria da Mayara, Hakata, Rei das Coxinhas, My Burguer, Frankhaus Hot Dog, Crepixo, Empadinhas Barnabé e Degusta.

ESTACIONAMENTO

As pessoas que insistem em ir de carro ao Bairro do Recife,poderão estacionar nos prédios da prefeitura, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e do Tribunal Regional Federal (TRF). São 1.240 vagas e haverá um serviço de transfer do edifício-sede da PCR até a Central do Carnaval, na Rua do Observatório. Na sexta (17), os espaços estarão abertos das 17h às 4h. Nos outros dias, das 12h às 4h. As vans que farão o transporte dos foliões saem a cada 10 minutos, das 16h às 2h.

