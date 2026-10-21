Centro Cultural Banco do Brasil abre primeira sede física do Nordeste em Salvador

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O história do primeiro bloco afro do Brasil, o Illê Aiyê, na exposição "Nação Ilê", vai marcar a abertura da primeira sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no Nordeste, precisamente em Salvador (BA), no Palácio da Aclamação.



A nova sede, que chega para reforçar a importância de se ter mais um espaço voltado para a diversidade cultural do país, inaugura no próximo dia 21 de novembro - um dia após as celebrações do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro.



Com sedes no Rio de Janeiro - onde foi aberta o primeiro espaço do país, há quase quatro décadas - São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, também abirgam os Centros Culturais.



Em Salvador o CCBB ganha instalação em um dos endereços mais simbólicos da capital baiana - agora transformado em um ambiente de valorização da cultura afro-brasileira.







A exposição

Ocupando 800 m², abrangendo o anexo histórico do Palácio da Aclamação, a exposição "Nação Ilê" vai percorrer a trajetória de uma das manifestações culturais mais expressivas do Carnaval de Salvador.



O bloco, o primeiro afro do Brasil, foi concebido no Curuzu, bairro de Salvador, na década de 1970, com a ideia de ser ocupado por pessoas negras.



Vale frisar que a mostra inaugura uma primeira parte da etapa de requalificação do espaço, em breve transformado em uma galeria. Um pavilhão para exposições vai ser ocupado temporariamente, até a conclusão integral do edifício.



Neste primeiro momento, a abertura da primeira etapa vai entregar ao público 1 mil m² de área expositiva e de convivência.



O CCBB Salvador contará ao todo com 10 mil m² - e mais de 2 mil m² de área expositiva, teatro, cinema, sala multiuso, áreas de convivência, restaurante, café e loja.

"Durante as celebrações do mês da consciência negra, com uma homenagem ao Ilê Aiyê, iniciamos uma nova etapa do processo de instalação.



Agora o CCBB passa a ocupar sua sede, conectando esse espaço com a vida da cidade, contribuindo com a valorização da cultura local e promovendo um diálogo com a cultura nacional e internacional”, pontua Júlio Paranaguá, gerente geral do CCBB Salvador, que teve o projeto anunciado em 2024 em parceria entre o Governo da Bahia e o Banco do Brasil.

Atuação

Antes da abertura da sede física, o Centro Cultural Banco do Brasil tem atuado no circuito cultural baiano com projetos de exposição, artes cênicas, música, cinema e ações educativas na cidade.



O CCBB, aliás, reúne parcerias com equipamentos culturais do estado, a exemplo do Museu de Arte da Bahia (MAB), que abriga atualmente a exposição "Atlântico Sertão", comnartistas do país em apresentação do Sertão como território ampliado de resistência.



Cronograma de Obras

Em 21 de novembro, dia em que a sede do Centro em Salvador será aberta, os visitantes vão contar poder percorrer o Anexo Histórico do prédio - que passa por requalificação, sendo transformado em galeria expositiva, além de um pavilhão temporário que integra a área expositiva da mostra "Nação Ilê", concluindo a primeira etapa da obra.

O restauro do prédio principal está em andamento com estimativa de conclusão em 2028. Um anexo contemporâneo, com previsão de finalização em 2031, também integra o cronograma de obras.

SERVIÇO

Abertura do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Salvador

Quando: sábado, 21 de novembro

Onde: Palácio da Aclamação - Av. Sete de Setembro, 1330, Campo Grande, Salvador (BA)

Informações: @ccbbsalvadorbahia

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