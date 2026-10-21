Centro Cultural Banco do Brasil abre primeira sede física do Nordeste em Salvador
Sede do CCBB será aberta no próximo 21 de novembro com estreia da exposição "Nação Ilê", primeiro bloco afro do Brasil
O história do primeiro bloco afro do Brasil, o Illê Aiyê, na exposição "Nação Ilê", vai marcar a abertura da primeira sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no Nordeste, precisamente em Salvador (BA), no Palácio da Aclamação.
A nova sede, que chega para reforçar a importância de se ter mais um espaço voltado para a diversidade cultural do país, inaugura no próximo dia 21 de novembro - um dia após as celebrações do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro.
Com sedes no Rio de Janeiro - onde foi aberta o primeiro espaço do país, há quase quatro décadas - São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, também abirgam os Centros Culturais.
Em Salvador o CCBB ganha instalação em um dos endereços mais simbólicos da capital baiana - agora transformado em um ambiente de valorização da cultura afro-brasileira.
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A exposição
Ocupando 800 m², abrangendo o anexo histórico do Palácio da Aclamação, a exposição "Nação Ilê" vai percorrer a trajetória de uma das manifestações culturais mais expressivas do Carnaval de Salvador.
O bloco, o primeiro afro do Brasil, foi concebido no Curuzu, bairro de Salvador, na década de 1970, com a ideia de ser ocupado por pessoas negras.
Vale frisar que a mostra inaugura uma primeira parte da etapa de requalificação do espaço, em breve transformado em uma galeria. Um pavilhão para exposições vai ser ocupado temporariamente, até a conclusão integral do edifício.
Neste primeiro momento, a abertura da primeira etapa vai entregar ao público 1 mil m² de área expositiva e de convivência.
O CCBB Salvador contará ao todo com 10 mil m² - e mais de 2 mil m² de área expositiva, teatro, cinema, sala multiuso, áreas de convivência, restaurante, café e loja.
"Durante as celebrações do mês da consciência negra, com uma homenagem ao Ilê Aiyê, iniciamos uma nova etapa do processo de instalação.
Agora o CCBB passa a ocupar sua sede, conectando esse espaço com a vida da cidade, contribuindo com a valorização da cultura local e promovendo um diálogo com a cultura nacional e internacional”, pontua Júlio Paranaguá, gerente geral do CCBB Salvador, que teve o projeto anunciado em 2024 em parceria entre o Governo da Bahia e o Banco do Brasil.
Atuação
Antes da abertura da sede física, o Centro Cultural Banco do Brasil tem atuado no circuito cultural baiano com projetos de exposição, artes cênicas, música, cinema e ações educativas na cidade.
O CCBB, aliás, reúne parcerias com equipamentos culturais do estado, a exemplo do Museu de Arte da Bahia (MAB), que abriga atualmente a exposição "Atlântico Sertão", comnartistas do país em apresentação do Sertão como território ampliado de resistência.
Cronograma de Obras
Em 21 de novembro, dia em que a sede do Centro em Salvador será aberta, os visitantes vão contar poder percorrer o Anexo Histórico do prédio - que passa por requalificação, sendo transformado em galeria expositiva, além de um pavilhão temporário que integra a área expositiva da mostra "Nação Ilê", concluindo a primeira etapa da obra.
O restauro do prédio principal está em andamento com estimativa de conclusão em 2028. Um anexo contemporâneo, com previsão de finalização em 2031, também integra o cronograma de obras.
SERVIÇO
Abertura do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Salvador
Quando: sábado, 21 de novembro
Onde: Palácio da Aclamação - Av. Sete de Setembro, 1330, Campo Grande, Salvador (BA)
Informações: @ccbbsalvadorbahia