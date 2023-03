Centro Cultural Galeria Suassuna: exposição de arte e show de Cezzinha integram programação

A- A+

O primeiro encontro pós-Carnaval do Centro Cultural Galeria Suassuna, localizado na Zona Norte do Recife, acontece na próxima sexta-feira (17), com show do cantor Cezzinha e vivências na exposição de arte do espaço - que realiza mensalmente, encontros no local.

Comandando por Magda Suassuna - filha de João Suassuna, irmão de Ariano Suassuna - o espaço recebe até 50 pessoas por encontro. A ideia é proporcionar vivências em meio a quadros assinados por Romero Andrade Lima e outros artistas, além do acervo pessoal com móveis da casa de João Suassuna.

Desde a chegada na entrada, os visitantes circulam em meio a pelo menos 200 candeeiros. Os encontros no Centro são diustribuídos em três momentos: arte, cultura e gastronomia, em ambientes projetados por Magda. De início acontece o receptivo, com a apresnetação dos espaços e visitação das obras de arte.



Em seguida ocorre o conquetel ao ar livre, com mesa de frios, bolos regionais, frutas e outras opções de comidas, além de beibdas, incluindo um cafezinho. E para encerrar, o show no anfiteatro montado na garagem do espaço, fica a carfo do cantor Cezzinha - que apresenta o seu Forró do Candeeiro, nome inspirado pelos objetos que ocupam a entrada do casarão.

Cezzinha, cantor

Serviço

Centro Cultural Galeria Suassuna - Forró do Candeeiro, com Cezzinha



Quando: Sexta 17 de março, a partir das 20h

Onde: Rua Itatiaia, 81, Apipucos



R$ 150

Informações e reservas: 81 9 9252-4222





