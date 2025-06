A- A+

RECIFE Instituto MHM: novo centro cultural abre as portas em Boa Viagem, com exposição de Thereza Eugênia Com bistrô, salas expositivas e teatro, espaço conta com curadoria permanente do Museu da Imagem e do Som (MIS), de São Paulo

A Zona Sul do Recife ganha um novo espaço voltado à cultura. Com inauguração para convidados neste domingo (29), o Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo abre as portas para o público geral a partir desta segunda-feira (30), em um prédio recém-construído na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem.

Com a proposta de integrar diferentes linguagens artísticas, gastronomia, lazer e desenvolvimento humano, o centro cultural já nasce com uma parceria firmada com o Museu da Imagem e do Som (MIS), de São Paulo. A instituição - famosa por suas exposições de grande porte - assume a curadoria permanente no espaço, dedicando o primeiro andar do edifício para mostras temporárias com sua assinatura.

Na estreia, o público pode conferir a exposição “Encontros”, da baiana Thereza Eugênia. Conhecida por ter registrado grandes nomes da MPB nos anos 1970 e 1980, a fotógrafa apresenta artistas como Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa, Ney Matogrosso e Caetano Veloso, em momentos íntimos e cotidianos.



As fotografias estiveram expostas no MIS em 2024. Já a instalação audiovisual “John Lennon, 85 anos”, foi desenvolvida especialmente para o Instituto MHM. A trajetória artística do ex-Beatle é celebrada com projeções de mais de oito metros de altura, trilha sonora e imagens em movimento, proporcionando uma experiência sensorial imersiva.

Além de fomentar a cultura, o centro cultural nasce também com uma visão social. Cida Hacker de Melo, idealizadora do espaço, um dos propósitos é gerar recursos para o Projeto Ressignificar, iniciativa do Instituto MHM “que atua no desenvolvimento de competências socioemocionais e educação de qualidade com mais de 4 mil alunos da Mata Sul de Pernambuco”. Parte da receita de todas as operações do espaço será revertida para esse intuito.

Para abrigar o centro cultural, foi construído um edifício de múltiplos, com projeto arquitetônico assinado por André Reis e Pedro Motta, paisagismo de Maria Inês de Oliveira Mendonça e interiores por Bete Castro. Cada um dos pavimentos tem finalidades distintas.

No térreo, o público encontra recepção, bilheteria, loja com produtos exclusivos e artesanato pernambucano, além de um memorial sobre Marcos Hacker de Melo, empresário pernambucano que morreu precocemente, aos 32 anos, em 2020. O segundo andar vai abrigar uma exposição permanente, com 34 máquinas musicais raras do século 19.

O centro cultural conta ainda com um teatro com capacidade de 100 lugares, que estará disponível para eventos culturais e locações. Um restaurante no quarto andar e o rooftop completam o tour pelo espaço. Todas as operações gastronômicas são administradas pela rede Casaria, de São Paulo.



Serviço

Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo

Onde: Avenida Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, nº 258 - Boa Viagem, Recife

Funcionamento: exposições temporárias com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; sábado, das 10h às 20h; e no domingo, das 10h às 18h

Ingressos a partir de R$ 20, com gratuidade às terças-feiras para alunos de escolas públicas

Informações: (81) 99108-8008



