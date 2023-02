Inscrições para ocupação do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa encerram nesta terça (28)

A- A+

O edital de chamamento aos artistas para ocupação ocupação das Salas de Exposição do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa está aberto até esta terça-feira (28). Ele prevê atividade para o equipamento durante os meses de abril e junho de 2023. A iniciativa é do Governo de Pernambuco, por meio da Diretoria-Geral de Promoção da Economia Criativa da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). Os interessados podem clicar aqui para acessar o edital.

Serão selecionadas duas propostas adequáveis aos espaços expositivos, podendo ser de exposição coletiva ou individual, e que ocuparão as Galerias 1 e 2 do centro cultural. Podem se inscrever artistas e curadores, contemplando projetos de artes visuais nos campos da pintura, desenho, gravura, escultura, fotografia, vídeo, instalação, arte sonora e artes integradas.

Os proponentes devem ser nascidos ou residentes no estado há pelo menos 12 meses ou detentores do Título de Cidadão de Pernambuco concedido pela Assembléia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Pessoas físicas ou jurídicas poderão apresentar até duas propostas, porém apenas uma por proponente será selecionada.

A seleção será feita através de curadoria com representantes da sociedade civil e Governo do Estado. Ao final do processo, os dois projetos selecionados serão premiados com R$ 8 mil, referente à ocupação da Galeria1 e R$ 6 mil, referente à ocupação da Galeria 2.

