OCUPAÇÕES DE ARTE Mercado Eufrásio Barbosa: inscrições para ocupações de arte encerram nesta quarta-feira (15) Interessados podem realizar inscrição para ocupar as salas de exposição e o teatro do espaço

Interessados em ocupar os espaços das Salas de Exposição e do Teatro Fernando Santa Cruz, ambos do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que encerra nesta quarta-feira (15).

Gerido pelo Governo do Estado, por meio da Diretoria-Geral de Promoção da Economia Criativa, da Ag6encia de Desenvolvimento de Pernambuco (Aderpe), o Centro vai receber propostas para as Salas de Exposição, adequáveis aos espaços, seja para mostra coletiva ou individual. Serão ocupadas as Galerias 1 e 2 do Centro.





Podem inscrever-se artistas e curadores, que contemplem projetos de artes visuais em pintura, desenho, gravura, escultura, fotografia, vídeo, instalação, arte sonora e artes integradas.

Serão selecionados dois projetos com premiações de R$ 8 mil (ocupação da Galeria1) e R$ 6 mil (ocupação da Galeria 2).

Já quem quiser realizar inscrição para ocupar o Teatro Fernando Santa Cruz, pode propor espetáculos inéditos e não inéditos, em linguagens artísticas diversas, a exemplo do circo, da dança e da Cultura Popular. Os selecionados vão poder utilizar o equipamento durante os meses de março a julho de 2023.

Os espetáculos terão isenção da taxa de ocupação do teatro, disponibilização do equipamento e da infraestrutura. O valor arrecadado com a venda dos ingressos é do proponente. Fica destinado o percentual mínimo de 20% de ocupação das pautas para espetáculos realizados por artistas/grupos/coletivos/companhias/trupes com residência ou sede no município de Olinda, que tenham atingido a pontuação mínima da convocatória.

Interessados em participar da seleção podem ter acesso às informações de cada um dos espaços, as Salas de Exposição e ao Teatro, respectivamente por meios dos links https://we.tl/t-iCduN07kr2 // https://we.tl/t-RxHkKDJedY.

Serviço

Inscrições para ocupar espaços do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa

Até quarta-feira (15)

