Centro Cultural Mestre Boca, em Maranguape I, promove transformação social através da cultura

Um espaço de formação cultural, transformação social e conscientização sobre a história brasileira. Esse é o Centro Cultural Mestre Boca, uma referência para os moradores do bairro de Maranguape I, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Atualmente, a instituição sem fins lucrativos atende 45 crianças, adolescentes e adultos, que recebem aulas gratuitas de capoeira, percussão e artesanato. Tudo é mantido graças às doações e ao esforço do capoeirista Klevison Andrade, o Mestre Boca.

O mestre começou a ensinar capoeira aos garotos e garotas do bairro em 2013, atento a uma necessidade local. “Moro nessa comunidade há mais de 10 anos e via que ela precisava ser agraciada com cultura. Não havia nenhuma atividade desse tipo por aqui. Pensei no projeto como uma forma de trazer alguns aspectos positivos para a juventude daqui”, compartilha Klevison.

Mestre Boca resolveu ampliar sua ideia, derrubando a própria casa - onde as aulas já aconteciam - para a construção do centro cultural, inaugurado em setembro de 2024. O espaço, além de sediar o projeto, também virou abrigo temporário para famílias afetadas pelas enchentes no período de chuvas.

O trabalho realizado junto à comunidade, segundo o capoeirista, já vem demonstrando resultados práticos. “Mães e pais me procuram para dizer que os filhos estão bem mais colaborativos em casa. Na vida escolar também houve mudança, já que as notas melhoraram bastante”, pontua.

O sonho de Mestre Boca é expandir o centro cultural, para que ele possa atender um número ainda maior de jovens. Dividido entre as atividades culturais e o trabalho como motorista por aplicativo, ele também almeja um dia conseguir dedicar a totalidade de seu tempo ao projeto. Para concretizar esses objetivos, o capoeirista espera que novas doações e parcerias aconteçam.

“Meu pagamento é ver a felicidade estampada no rosto de cada uma dessas crianças. Só de saber que aquele menino não está mais de bobeira na rua, tomando outro rumo na vida, já tenho o retorno pessoal que eu espero”, afirma.

Além de todas as aulas que sedia, o Centro Cultural Mestre Boca também conta com uma exposição permanente com peças de artesanato criadas pelo capoeirista. As obras representam o passado de escravidão vivido pela população negra no Brasil, reproduzindo itens do período colonial, como o navio negreiro, a moenda e a casa grande.

“A ideia é trazer mais informação sobre esse período histórico, proporcionando uma experiência que ler o livro de história várias não traz”, defende Klevison, que é também educador antirracista e tornou-se mestre capoeirista em 2022 pelo Ilê Capoeira.

Serviço:

Centro Cultural Mestre Boca

Onde: Tv. Terceira Sítio do Jorge, 176 - Maranguape I, Paulista

Informações: (81) 99510-3886

