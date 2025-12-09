A- A+

Ciclo Natalino Centro de Convenções recebe Concerto de Natal Solidário, nesta quinta (11) Com Regência do Maestro Israel França, reúne 126 crianças, adolescentes e adultos residentes do entornno do Cecon com artistas convidados

O Teatro Guararapes, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, recebe o Concerto Natal Solidário, nesta quinta (11), às 19h, com entrada gratuita mediante inscrição prévia no site Cecon Tickets. Marrom Brasileiro, Maestro Ademir Araújo, Maestro Spok, Ed Carlos e Clara Oliveira estarão entre os convidados da noite.



O concerto é uma celebração musical promovida pelo Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Desenvolvimento Regional (IMIF) com apoio do CECON e Ministério da Cultura, reunindo a Orquestra Filarmônica de Pernambuco (OFPE), o Coral Infantojuvenil do Projeto Espiral e o Coral de Câmara do IMIF, além de participações especiais.



A iniciativa integra a programação da 1ª Mostra Nacional de Teatro e da Música e é realizada pelo Ministério da Cultura, pelo Pernambuco Centro de Convenções e pelo IMIF, com patrocínio da Cateno, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O evento conta ainda com apoio da Nenety Eventos, DNZ, Cooperhagri e da Prefeitura de Olinda.

“O Teatro Guararapes recebe este concerto com grande alegria. Promover um evento que une música, inclusão e solidariedade reafirma o papel do Centro de Convenções como um espaço de encontro, cultura e impacto social para Pernambuco”, destaca o CEO do Pernambuco Centro de Convenções, Antônio Peçanha.

Celebração e inclusão

O Concerto Natal Solidário marca o encerramento das atividades de 2025 do Projeto Espiral, que oferece formação musical gratuita a crianças, adolescentes e adultos de áreas de vulnerabilidade da Região Metropolitana do Recife.

Para o presidente do Conselho de Administração do IMIF, Eduardo de Matos, o concerto simboliza o alcance transformador da música: “Ver nossos alunos dividindo o palco com artistas que são ícones da nossa cultura mostra que a arte abre caminhos, fortalece vínculos e transforma realidades.”

A OFPE conduz a apresentação com repertório natalino e arranjos produzidos especialmente para a ocasião. Os convidados especiais ampliam a diversidade musical do concerto, que promete emocionar o público.

Solidariedade

O público poderá contribuir com doações voluntárias de alimentos, roupas, instrumentos musicais ou recursos financeiros, destinados ao fortalecimento das ações sociais e educativas do IMIF.

Sobre o maestro

Israel de França, natural de Peixinhos (Olinda), é violinista de formação, e assina a direção musical do espetáculo. Ele construiu carreira internacional destacada, com atuações na Espanha e em diversos países europeus. De trajetória marcada pela superação, tornou-se referência na regência sinfônica e mantém forte atuação social em Pernambuco, liderando projetos de formação musical voltados a comunidades vulneráveis.

*Com informações da assessoria.



Ficha Técnica – Concerto Natal Solidário

126 Integrantes da Orquestra (55 músicos + 1 maestro + 1 arquivista)

Convidados:

Marrom Brasileiro

Ed Carlos

Maestro Spok

Maestro Ademir Araújo

Clara Oliveira

Corais:

Coral Jovem: 43 integrantes (o mais novo, 8 anos)

Coral Adulto: 23 integrantes (o mais velho, 76 anos)

Programa

- Il Guarany – A. Carlos Gomes

- Bate o Sino – J. L. Pierpint

- Canticorum Júbilo – G. F. Handel

- Jesus Alegria dos Homens – J. S. Bach

- Aleluya – L. Cohen

Solista: Clara Oliveira

- Paz Pela Paz – N. Cordel

Solista: Ed Carlos

- Noite Feliz – F. X. Gruber

- Dona Nobis Pacem – W. A. Mozart

- Coração de Estudante – Milton Nascimento

Solista: Marrom Brasileiro

- Marcha Radetzky – Johann Strauss

- Natal das Crianças – Blacaute

- Bom Natal – E. Borges

- Sapatinho de Natal – Otávio B. Filho

- 13b. Inverno (Largo) – A. Vivaldi

Solista: Israel de França

- Anunciação – Alceu Valença

Solista: Ed Carlos

- Hino da Alegria (Nona Sinfonia) – L. V. Beethoven

Solista: Marrom Brasileiro

Solistas

Marrom Brasileiro

Ed Carlos

Clara Oliveira

Israel de França

SERVIÇO

Concerto Natal Solidário – IMIF

Quando: Quinta, 11/12, às 19h.

Onde:: Teatro Guararapes – Pernambuco Centro de Convenções

Entrada: Gratuita, mediante inscrição prévia

Doações voluntárias no local

