Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Ciclo Natalino

Centro de Convenções recebe Concerto de Natal Solidário, nesta quinta (11)

Com Regência do Maestro Israel França, reúne 126 crianças, adolescentes e adultos residentes do entornno do Cecon com artistas convidados

Reportar Erro
Concerto de Natal Solidário será apresentado no Centro de Convenções, em Olinda, nesta quinta (11)Concerto de Natal Solidário será apresentado no Centro de Convenções, em Olinda, nesta quinta (11) - Foto: Divulgação

O Teatro Guararapes, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, recebe o Concerto Natal Solidário, nesta quinta (11), às 19h, com entrada gratuita mediante inscrição prévia no site Cecon Tickets. Marrom Brasileiro, Maestro Ademir Araújo, Maestro Spok, Ed Carlos e Clara Oliveira estarão entre os convidados da noite.

O concerto é uma celebração musical promovida pelo Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Desenvolvimento Regional (IMIF) com apoio do CECON e Ministério da Cultura, reunindo a Orquestra Filarmônica de Pernambuco (OFPE), o Coral Infantojuvenil do Projeto Espiral e o Coral de Câmara do IMIF, além de participações especiais.

A iniciativa integra a programação da 1ª Mostra Nacional de Teatro e da Música e é realizada pelo Ministério da Cultura, pelo Pernambuco Centro de Convenções e pelo IMIF, com patrocínio da Cateno, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O evento conta ainda com apoio da Nenety Eventos, DNZ, Cooperhagri e da Prefeitura de Olinda.

Leia também

• Kleber Mendonça, sobre "O Agente Secreto" em o Globo de Ouro: "Celular parece árvore de Natal"

• "Natal sem Fome" pretende arrecadar mais 200 toneladas de alimentos

• Cantata natalina: apresentação do Coral Caixa de Natal abre ciclo natalino no Marco Zero

“O Teatro Guararapes recebe este concerto com grande alegria. Promover um evento que une música, inclusão e solidariedade reafirma o papel do Centro de Convenções como um espaço de encontro, cultura e impacto social para Pernambuco”, destaca o CEO do Pernambuco Centro de Convenções, Antônio Peçanha.  

Celebração e inclusão
O Concerto Natal Solidário marca o encerramento das atividades de 2025 do Projeto Espiral, que oferece formação musical gratuita a crianças, adolescentes e adultos de áreas de vulnerabilidade da Região Metropolitana do Recife.

Para o presidente do Conselho de Administração do IMIF, Eduardo de Matos, o concerto simboliza o alcance transformador da música: “Ver nossos alunos dividindo o palco com artistas que são ícones da nossa cultura mostra que a arte abre caminhos, fortalece vínculos e transforma realidades.”

A OFPE conduz a apresentação com repertório natalino e arranjos produzidos especialmente para a ocasião. Os convidados especiais ampliam a diversidade musical do concerto, que promete emocionar o público.

Solidariedade
O público poderá contribuir com doações voluntárias de alimentos, roupas, instrumentos musicais ou recursos financeiros, destinados ao fortalecimento das ações sociais e educativas do IMIF.

Sobre o maestro
Israel de França, natural de Peixinhos (Olinda), é violinista de formação, e assina a direção musical do espetáculo. Ele construiu carreira internacional destacada, com atuações na Espanha e em diversos países europeus. De trajetória marcada pela superação, tornou-se referência na regência sinfônica e mantém forte atuação social em Pernambuco, liderando projetos de formação musical voltados a comunidades vulneráveis.

*Com informações da assessoria.

Ficha Técnica – Concerto Natal Solidário
126 Integrantes da Orquestra (55 músicos + 1 maestro + 1 arquivista)
Convidados: 
Marrom Brasileiro
Ed Carlos
Maestro Spok
Maestro Ademir Araújo
Clara Oliveira
Corais:
Coral Jovem: 43 integrantes (o mais novo, 8 anos)
Coral Adulto: 23 integrantes (o mais velho, 76 anos)

Programa
- Il Guarany – A. Carlos Gomes
- Bate o Sino – J. L. Pierpint
- Canticorum Júbilo – G. F. Handel
- Jesus Alegria dos Homens – J. S. Bach
- Aleluya – L. Cohen
Solista: Clara Oliveira
- Paz Pela Paz – N. Cordel
Solista: Ed Carlos
- Noite Feliz – F. X. Gruber
- Dona Nobis Pacem – W. A. Mozart
- Coração de Estudante – Milton Nascimento
Solista: Marrom Brasileiro
- Marcha Radetzky – Johann Strauss
- Natal das Crianças – Blacaute
- Bom Natal – E. Borges
- Sapatinho de Natal – Otávio B. Filho
- 13b. Inverno (Largo) – A. Vivaldi
Solista: Israel de França
- Anunciação – Alceu Valença
Solista: Ed Carlos
- Hino da Alegria (Nona Sinfonia) – L. V. Beethoven
Solista: Marrom Brasileiro

Solistas
Marrom Brasileiro
Ed Carlos
Clara Oliveira
Israel de França

SERVIÇO
Concerto Natal Solidário – IMIF
Quando: Quinta, 11/12, às 19h.
Onde:: Teatro Guararapes – Pernambuco Centro de Convenções
Entrada: Gratuita, mediante inscrição prévia
Doações voluntárias no local

Reportar Erro

Veja também

Newsletter