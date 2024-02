A- A+

dança Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo convoca público para a mostra ''Confluência RecorDança'' Na ocasião, os resultados serão apresentados artisticamente ao espectador, com o intuito de difundir as memórias das danças de Pernambuco

O Acervo RecorDança completou 20 anos no ano passado. Desde a sua criação, a organização realiza atividades ligadas à difusão de memórias das danças de Pernambuco, catalogando e organizando esse material histórico em um acervo digital. O coletivo, composto por pesquisadoras atuantes no Estado, vai promover a ''Residência RecorDança 20 anos: Política do Encontro'' com a presença de oito artistas convidados para refletir sobre a dança como linguagem artística na ótica da pesquisa.

A residência artística-historiográfica tem seis datas marcadas para a celebração entre os convidados, no Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, em Chão de Estrela. O evento acontecerá nos fins de semana entre 23 de fevereiro e 03 de março.

Em especial no último dia, haverá uma mostra aberta e gratuita para o público com a apresentação dos resultados da residência intitulada ''Confluência RecorDança'', a partir das 15h, também no Daruê Malungo- sede de um grupo de dança que há mais de 30 anos vem contribuindo com a formação e fruição da cultura popular e afro-brasileira, além de deslocar o espectador do centro da cidade para as comunidades periféricas.

A política do encontro proposta pelas pesquisadoras do acervo visa reunir representantes da dança pernambucana para pensar e elaborar, em conjunto, conteúdos sobre a linguagem artística representada durante a residência, em sua maioria, ainda não mapeadas pelo acervo, a fim de manter vivas suas memórias de forma criativa.

Além das pesquisadoras do Acervo RecorDança Ailce Moreira, Elis Costa, Ju Brainer e Taína Veríssimo, foram convidados a participar da residência os artistas-pesquisadores da dança que atuam no Recife: Briê Silva (twerk), Cris Souza (quadrilha), G-black (break), Nina Sousa (dança esportiva em cadeira de rodas), Paulinho 7 Flexas (caboclinho), Vilma Carijós (danças afro-brasileiras), Roberta Ramos (historiografia da dança) e Valéria Vicente (frevo e dança contemporânea).

A residência irá gerar seis resultados, de múltiplos formatos, tais como podcasts, vídeos, fotos, textos, performance, etc. Na mostra ''Confluência RecorDança'', os resultados serão apresentados artisticamente ao público, contando com intérprete de Libras. Posteriormente, os registros serão disponibilizados gratuitamente no site do Acervo RecorDança.

''Desde o início destas duas décadas de trabalho do Acervo RecorDança a oralidade se faz presente como método historiográfico para construção destas narrativas, assim como a valorização da coletividade. Foram através de entrevistas e doações de vários artistas e grupos que grande parte dessas histórias puderam ser reconstruídas e contadas. Nos últimos anos caminhamos rumo a uma radicalidade desta abordagem e, mais que contar as memórias dos e das artistas atuantes no estado, passamos a nos provocar e também a provocar estes agentes culturais a, junto conosco, assumir a guarda dessas memórias.

Passamos a construir alianças e a compartilhar nossa experiência acumulada nesses 20 anos acerca da salvaguarda e cuidado com as histórias confiadas a gente. A partir de então, nossos projetos passaram a ser orientados à construção destas narrativas de memória ainda mais junto com as pessoas que fazem a dança'', comenta a pesquisadora Elis Costa, integrante do Acervo RecorDança.

''Os artistas convidados foram selecionados pelo RecorDança levando em consideração suas contribuições artísticas e de produção de conhecimento na área, no que tange o reconhecimento e o fortalecimento das múltiplas identidades, a soberania do povo brasileiro, a reparação histórica das minorias políticas e reintegração de posse de suas narrativas e memórias. Uma vez que práticas científicas de saber no campo das artes legitimam padrões de beleza, quem merece e não merece ser visto, assim como noções de verdadeiro e falso, é importante entender e questionar quais corpos e geografias a história da arte ocidental contempla e a quais ela impõe limites e categorias. 'RecorDança 20 anos: Política do encontro' visa olhar para esta reflexão, tendo em vista a necessidade de pensarmos outros parâmetros estéticos e éticos para historiografar as práticas e corpos racializados, vulneráveis e dissidentes – em especial na capital pernambucana, Nordeste do Brasil'', acrescenta Elis.

Serviço

Mostra Confluência RecorDança

Quando: 03 de março, 15h

Onde: Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo - Rua Passarela, 18a, Chão de Estrelas

Evento gratuito

Informações: (81) 99172-3222

