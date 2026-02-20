CEO da Netflix diz que James Cameron faz "campanha de desinformação para a Paramount"

A- A+

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, disse que James Cameron faz "campanha de desinformação para a Paramount" após o diretor criticar publicamente a possível aquisição da Warner Bros. Discovery pela gigante do streaming, em transação estimada em US$ 83 bilhões.



Em entrevista à Fox Business Network, Sarandos discordou dos comentários de Cameron.

"Estou particularmente surpreso e desapontado que James tenha optado por participar da campanha de desinformação da Paramount em relação a este acordo, que já dura meses", disse ele.



A resposta de Sarandos veio depois que Cameron enviou uma carta ao senador americano Mike Lee dizendo que permitir que a Netflix adquirisse o estúdio seria catastrófico para os cinemas e enfraqueceria uma engrenagem importante na máquina de Hollywood, levando a perdas massivas de empregos.arner ainda depende dos órgão regulatórios dos Estados Unidos



O diretor de clássicos como Titanic afirmou que Sarandos planejava buscar uma janela de lançamento de 17 dias, embora os executivos da Netflix tenham dito que ele manteria os filmes da Warner Bros. nos cinemas por 45 dias.



"Eu nunca disse as palavras 'janela de 17 dias'", respondeu Sarandos. "Os filmes ficam nos cinemas por 45 dias e todos os anos temos um fluxo saudável e forte de filmes, e isso vai continuar", reforçou ele.

