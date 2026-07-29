A- A+

Música CEO do Grammy diz que ficou triste com decisão do BTS de não participar da premiação em 2027 O grupo sul-coreano está boicotando a premiação norte-americana após a criação da categoria Melhor Performance de Música Pop Asiática

O CEO do Grammy, Harvey Mason Jr., se pronunciou sobre a decisão do grupo sul-coreano BTS de não participar da premiação em 2027 na noite desta quarta-feira (29).

O boicote foi motivado pela criação da categoria Melhor Performance de Música Pop Asiática, em 16 de junho, e anunciado pelos sete integrantes nas redes sociais.

Em um comunicado publicado pela revista Variety, Mason Jr. afirmou que, apesar de ter ficado triste com a decisão, entende e respeita a escolha do grupo.

Além disso, tentou esclarecer que a nova categoria foi criada para celebrar a diversidade e o crescimento da música pop produzida na Ásia e que sua criação não teve a intenção de excluir artistas de K-pop das principais categorias da premiação.

"Gostaria de esclarecer algo que parece estar se perdendo na conversa. A categoria Pop Asiático foi criada para celebrar a profundidade, a diversidade e o crescimento extraordinário da arte pop originária da Ásia. O espírito desta nova categoria é dar destaque a esses artistas importantes. Mais categorias significam que o trabalho de mais artistas será reconhecido. Nunca se trata de dividir, mas sim de expandir o reconhecimento dos nossos 15 mil votantes do Grammy."

O BTS foi o primeiro artista de K-pop a ser indicado a uma categoria do Grammy com o hit "Dynamite", lançado em agosto de 2020, na edição de 2021.

Desde então, o grupo recebeu cinco indicações ao prêmio, mas não conquistou nenhum troféu, apesar do reconhecimento da crítica, do alto número de reproduções nas plataformas de streaming e das turnês com estádios lotados ao redor do mundo.

Três anos após a última indicação de um artista sul-coreano, a cantora Rosé, integrante do Blackpink, foi indicada por sua colaboração em "APT.", com Bruno Mars, em três categorias: Melhor Performance de Duo/Grupo, Gravação do Ano e Música do Ano. A artista também não levou nenhuma estatueta.

A única vitória ligada ao K-pop aconteceu com "Golden", música em inglês da animação da Netflix Guerreiras do K-pop, interpretada por EJAE, Audrey Nuna e Rei AMI, vencedora da categoria Melhor Canção Escrita para Mídia Visual na edição deste ano.

Mason Jr. também destacou que inscrever uma música em uma categoria de gênero específico, como Pop Asiático ou Melhor Música Latina, não impede que o artista seja considerado em categorias gerais, como Gravação do Ano, Álbum do Ano e Música do Ano.

“Essas categorias permanecem abertas a qualquer gravação elegível, independentemente do gênero. O reconhecimento em uma categoria de gênero e o reconhecimento na categoria Geral não são mutuamente exclusivos. Um artista pode, sim, concorrer a ambos”, finalizou o CEO da Recording Academy em comunicado à imprensa.

No entanto, antes mesmo da criação da nova categoria, o BTS havia sido indicado três vezes à categoria Melhor Performance de Duo/Grupo e uma vez à categoria Melhor Clipe Musical, premiações que não integram as quatro principais categorias do Grammy e que foram vencidas por artistas norte-americanos. A primeira indicação do grupo em uma categoria principal ocorreu em 2023, com o álbum Music of the Spheres, pela colaboração "My Universe", com o Coldplay.

Entenda o boicote ao Grammy

O BTS anunciou nesta quarta-feira (29) que não pretende concorrer ao Grammy de 2027. A decisão foi motivada pela criação de uma categoria específica para artistas asiáticos na premiação.

“Decidimos não submeter nosso trabalho para consideração ao Grammy este ano. Esperamos que nossa música possa ser ouvida e amada pelo que é, em vez de ser dividida por região ou idioma. Agradecemos aos ARMYs e a todos que estão sempre conosco”, diz o comunicado compartilhado nos perfis dos integrantes do grupo sul-coreano.

Arirang, álbum que marca o retorno do BTS após um hiato, já vinha sendo apontado como um dos potenciais concorrentes às principais categorias da 69ª edição do Grammy, marcada para o dia 7 de fevereiro de 2027.

Novas categorias

No dia 16 de junho, a Recording Academy anunciou a criação de cinco novas categorias para o Grammy. Entre elas, a de Melhor Performance de Música Pop Asiática, uma divisão que os fãs de k-pop e outros gêneros rejeitam desde a sua divulgação. A organização do prêmio estabeleceu ainda a criação das categorias de Melhor Música Latina, Melhor Performance Vocal Pop Tradicional, Melhor Colaboração de R&B ou Performance de Dupla/Grupo e Melhor Performance de Álbum Folk.



Veja também