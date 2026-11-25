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Literatura Cepe abre inscrições para prêmios literários em cinco categorias, no dia 1º de dezembro Vencedores vão receber R$ 20 mil cada e terão as obras publicadas pela Cepe; resultado será anunciado no dia 31 em julho de 2027

No próximo dia 1º de dezembro, serão abertas as incrições para o 9º Prêmio Cepe Nacional de Literatura e o 5º Prêmio Cepe Nacional de Literatura Infantil e Infantojuvenil, que recebem publicações de autores até 18 de janeiro de 2027, exclusivamente por meio digital, via página da editora.



Realizados pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), os concursos somaram 1.742 trabalhos inscritos na edição 2025.

Os vencedores das cinco categorias previstas – Romance, Conto, Poesia, Infantil (leitores iniciantes e em processo de iniciação à leitura) e Infantojuvenil (leitores fluentes ou críticos) - vão receber R$ 20 mil cada e terão as obras publicadas pela Cepe Editora. O resultado será conhecido no dia 31 em julho de 2027.

Quem pode participar?

Segundo os editais, brasileiros e estrangeiros naturalizados brasileiros poderão participar dos concursos. Os originais precisam ser inéditos, com tema livre e escritos em português.



Será considerado inédito o original ainda não publicado (parcial ou totalmente), comercializado ou distribuído gratuitamente, em antologias, coletâneas, suplementos literários, jornais, revistas, sites, blogs, redes sociais, audiolivro, peças de teatro, curtas, filmes, quadrinhos ou qualquer outra publicação. A regra vale para o que tenha sido divulgado de forma on-line ou off-line.





Outra exigência é quanto aos números mínimo e máximo de caracteres, considerando-se na contagem os espaços. Das cinco categorias, a Infantil teve o parâmetro modificado. Pedia-se o máximo de 120 mil caracteres e agora 20 mil.



As demais categorias mantiveram as exigências, com o máximo de 120 mil caracteres para Infantojuvenil e os mínimos de 200 mil para Romance e Conto e 25 mil para Poesia.

"Também deixamos expressamente proibida a inscrição de obras em que Ias (Inteligência Artificiais) tenham exercido um papel de criação autoral”, afirmou Diogo Guedes, editor da Cepe.

Quanto ao número de inscrições, os prêmios determinam que cada candidato poderá inscrever apenas um original, em única categoria, por edital. Em caso de inscrição duplicada, prevalecerá a obra registrada na data e no horário mais recente, desde que no prazo previsto para as inscrições.

Diogo Guedes afirma que os certames da Cepe têm se estabelecido como um dos principais para inéditos no Brasil, com reconhecimento também em honraria como os prêmios Jabuti, Oceanos e Biblioteca Nacional. “Isso só reforça o seu papel de chancela de qualidade literária”, reforçou.



Segundo o editor da Cepe, o concurso é uma forma de valorização do trabalho das escritoras e escritores, trazendo estreantes e veteranos de todas as idades e trajetórias para o catálogo da editora. “Aguardamos mais uma safra de qualidade entre os inscritos para a avaliação criteriosa dos jurados”, adiantou.

Alcance nacional

Na edição 2025, os prêmios nacionais da Cepe totalizaram 1.742 originais inscritos, oriundos do Brasil e do exterior.



A maioria dos trabalhos vieram de 14 estados do país, com São Paulo liderando o número de concorrentes (402), 23,1%, seguido de Pernambuco (207), 11,9%; Rio de Janeiro (193), 11,1%; Minas Gerais (181), 10,4%; e Bahia (97), 6,5%. Os outros estados foram Santa Catarina, Paraná, Paraíba, Maranhão, Ceará, Pará, Amazonas e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Do exterior vieram inscrições do Canadá, Portugal, França e Alemanha.

O 8º Prêmio Nacional Cepe de Literatura, com originais voltados para o público adulto, recebeu a maior parte das inscrições. Foram 1.075 ao todo, tendo sido 498 obras em Poesia, 412 em Romance e 165 em Conto.



As duas categorias do 5º Prêmio Cepe Nacional de Literatura Infantil e Infantojuvenil alcançaram 665 inscritos. Destes, 342 eram destinadas ao público Infantil e 323 ao Juvenil.

SERVIÇO

Inscrições para o 9º Prêmio Cepe Nacional de Literatura e o 5º Prêmio Cepe Nacional de Literatura Infantil e Infantojuvenil

Quando: de 1º de dezembro a 18 de janeiro

Onde e inscrever: Site da Cepe Editora

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