EDITORA DE PERNAMBUCO Cepe 2025: mais de 30 novos títulos ao catálogo e tiragem de mais de 25 mil exemplares; veja balanço Companhia Editora de Pernambuco encerra o ano, ainda, com prêmios Jabuti e reconhecimento como Empresa Amiga do Meio Ambiente

Para a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), 2025 foi de somas literárias, mais reconhecimento nacional e internacional e tiragem superior a 25 mil exemplares. Um balanço que reforça a importância da editora para o estado, no que diz respeito à produção editorial, cultural e socioambiental, pautada pelo fomento à leitura.



Ainda sobre os números deste ano, a Cepe adicionou 35 novos títulos ao seu catálogo e realizou a impressão de outros 20 títulos. Para 2026, a ideia é de que sejam publicados 50 livros.



De acordo com João Baltar Freire, presidente da editora, os "investimentos na cultura pernambucana, na produção de conteúdo, na formação de novos leitores e em tecnologia são constantes".

"Somos uma das mais importantes editoras públicas do País, com reconhecimento regional e nacional pela sua qualidade gráfica e editorial", complementa o gestor.

Editora premiada

Em 2025, a Cepe conquistou premiações importantes, entre elas dois prêmios Jabuti. A editora também foi finalista em premiações nacionais e internacionais e, além disso, conquistou o reconhecimento de Empresa Amiga do Meio Ambiente.



No Jabuti Acadêmico, na Categoria Comunicação, foi vencedora com "Repórter Eros: a história do jornalismo erótico brasileiro", assinada por Valmir Costa.



Já na Categoria Escritor Estreante - Poesia, foi vencedora com "Maracujá Interrompida", de Luis Osete.



Obras como "Fotobriografia Naná: do Recife para o Mundo", de Augusto Lins Soares, na Categoria Artes, e "Candango - Pequeno Caderno Maranhense", de Nilson, na Categoría Poesia, são exemplos de trabalhos finalistas na premiação.

Lançamentos

Na parte de lançamento, o jornalista e editor da Cepe, Diogo Guedes, destaca "Estou Quase Pronto: uma Biografia de Miró da Muribeca", escrita por Wellington de Melo.



Diogo reforça que foi uma homenagem merecida a Miró, "um dos principais do País", ressalta.



Ele segue apontando a estreia de Leonardo Tonus no romance "Antes que as Palavras Te Esqueçam". "Com um tema urgente hoje, os imigrantes", lembra o editor que cita, ainda, "Como Matar seu Marido", poemas de Laura Cohen Rabelo, que transita "entre o humor e a crítica política ao machismo".



Entre utras publicações, Diogo menciona também "Recortes Gráficos: Petrônio Cunha", sob coordenação editorial de Júlio Cavani e "Doze Anos de Residência no Brasil", traduzido pela primeira vez do italiano por Wander Melo Miranda.

"Foi um ano muito produtivo para a Cepe (...) Houve um investimento especial no nosso catálogo infantil, com sete novos títulos e duas reedições. Uma aposta de qualidade e no papel formativo dos livros na literatura para crianças", pontua Guedes.

Continente e Pernambuco

Mário Hélio, superintendente de Periódicos e Projetos Especiais da Cepe, traz à tona a repercussão das edições de 2025 da revista Continente.



Já sobre a Revista Pernambuco, ele destaca três edições: a de setembro, com reportagem acerca do novo livro do antrópologo Antonio Risério, sobre Pelé; a de novembro, com Frankenstein na capa e reportagens sobre o livro e adaptação para o cinema e, em dezembro, a edição dedicada ao poeta português Fernando Pessoa.



Mas Mário Hélio cita que o destaque do ano foi mesmo o lançamento do APP da Continente.

"Com uma edição inteiramente nova a cada semana (...) Para 2026 a prioridade é a expansão digital, inclusive com projeção Internacional para ambas as revistas", adianta o superintendente.

Vale ressaltar, ainda sobre as revistas da Cepe, que a Pernambuco foi semifinalista no World Illustration Awards 2025 (prêmio mundial da Associação de Ilustradores e Diretório de Ilustração dos EUA).



Ficou a cargo do design multimídia Greg Vieira, ilustrador e designer multimídia, assinar a ilustração - da edição 13, com capa dedicada ao escritor japonês Yukio Mishima.





João Lin e Greg, que integram o quadro da Cepe e da Folha de Pernambuco | Crédito: Leopoldo Conrado Nunes/Cepe



Greg também integra o quadro da Folha de Pernambuco, assim como João Lin, que junto a Christiano Mascaro fez parte da edição histórica na edição de arte.

Greg foi finalista, ainda, na 28ª edição do Prêmio Cristina Tavares, com ilustração do compositor Capiba para capa da edição 277 da Continente.

Fomento à leitura

Com o intuito de ampliar e democratizar o acesso à leitura, a Cepe empreendeu em 2025 em feiras e festivais, a exemplo do Circuito Literário de Pernambuco, Bienal Internacional do Livro de Pernambuco e na Casa Cor.



Já pelo programa Caixa de Leitura, projeto de responsabilidade social da editora, criado em 2021, foram doados mais de 4,9 mil títulos que passaram a compor o acervo de bibliotecas públicas, comunitárias, escolares e universitárias.

Outros projetos com a Secretaria de Administração (SAD-PE) e com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP-PE) também integraram o rol de ações da editora este ano.

Amiga do Meio Ambiente

Foi com o projeto "Galeria Reciclada", idealizado por Júlio Gonçalves - que integra o quadro da Cepe desde 2017 - que a editora ganhou impulso para receber o certificado de "Empresa Amiga do Meio Ambiente", concedido pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha.

O Galeria Reciclada funciona há oito anos e transforma fragmentos de papel das máquinas encadernadoras do Parque Gráfico da Cepe em economia criativa.

Resíduos que seriam descartados se tornam matéria-prima para produção de peças artesanais decorativas e utilitárias.

A propósito, a alegoria gigante do Galo da Madrugada 2026 vai ser feita em parte com a estrutura do projeto.

Acervo

Neste 2025 a Cepe celebrou, também, uma década de atividades do Centro de Gestão e Guarda de Documentos (CGGD) - que atende a secretarias, órgãos do governo e particulares.



No total, um milhão de caixas de documentos estão armazenadas, mais de 200 milhões de imagens digitalizadas e 51 milhões de conjuntos documentais inventariados.





