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LIVRO

Cepe coloca em pré-venda obra inédita sobre Chico Science baseada em acervo pessoal

Escrito por Maria Goretti França, irmã do artista, livro reúne documentos, fotografias e manuscritos preservados pela família; lançamento oficial será em agosto, no Cais do Sertão

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Livro "Chico Science, inclassificável", de Maria Goretti França, será lançado no final de agostoLivro "Chico Science, inclassificável", de Maria Goretti França, será lançado no final de agosto - Foto: Reprodução

A Cepe Editora abre, neste sábado (1º), por meio de seu site, a pré-venda de "Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias".

Assinada por Maria Goretti França, irmã do artista, a publicação apresenta um amplo conjunto de materiais preservados pela família, incluindo fotografias, correspondências, cadernos, letras de músicas e registros inéditos produzidos pelo fundador do manguebeat.

Quem adquirir o livro durante a fase de pré-venda receberá um caderno exclusivo inspirado no acervo do cantor e compositor, reunindo reproduções de anotações e imagens de Chico Science. A iniciativa acompanha um dos principais lançamentos da editora em 2026.

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Fruto de um trabalho desenvolvido ao longo de quase três décadas, a obra nasceu da organização do arquivo pessoal do artista, mantido por Maria Goretti desde a morte de Chico Science, em fevereiro de 1997.

A narrativa reconstrói diferentes momentos da trajetória do artista, abordando a infância, os vínculos familiares, as amizades, o processo criativo, o surgimento do manguebeat e a influência que sua produção continua exercendo sobre a música e a cultura brasileiras.

O lançamento oficial está marcado para o dia 29 de agosto, no Cais do Sertão, Bairro do Recife. A programação prevê a participação de representantes ligados ao movimento manguebeat, além de apresentações musicais e uma exposição dedicada ao universo criativo de Chico Science.

SERVIÇO
Pré-venda do livro "Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memória"s, de Maria Goretti França
Quando: 1º a 23 de agosto
Onde: Livraria virtual da Cepe - https://livraria.cepe.com.br
Preço do livro: R$ 120,00 (envio pelos Correios)
Brinde: Caderno de anotações, com escritos e fotos do artista.

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