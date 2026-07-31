Cepe coloca em pré-venda obra inédita sobre Chico Science baseada em acervo pessoal
Escrito por Maria Goretti França, irmã do artista, livro reúne documentos, fotografias e manuscritos preservados pela família; lançamento oficial será em agosto, no Cais do Sertão
A Cepe Editora abre, neste sábado (1º), por meio de seu site, a pré-venda de "Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias".
Assinada por Maria Goretti França, irmã do artista, a publicação apresenta um amplo conjunto de materiais preservados pela família, incluindo fotografias, correspondências, cadernos, letras de músicas e registros inéditos produzidos pelo fundador do manguebeat.
Quem adquirir o livro durante a fase de pré-venda receberá um caderno exclusivo inspirado no acervo do cantor e compositor, reunindo reproduções de anotações e imagens de Chico Science. A iniciativa acompanha um dos principais lançamentos da editora em 2026.
Leia também
• Louise estreia em carreira solo e transforma as madrugadas em matéria-prima de "Notívaga"
• Chico Science 60 anos: o legado vivo do mangue que reinventou a música brasileira
• Memorial Chico Science promove roda de conversa sobre os 30 anos de discos famosos
Fruto de um trabalho desenvolvido ao longo de quase três décadas, a obra nasceu da organização do arquivo pessoal do artista, mantido por Maria Goretti desde a morte de Chico Science, em fevereiro de 1997.
A narrativa reconstrói diferentes momentos da trajetória do artista, abordando a infância, os vínculos familiares, as amizades, o processo criativo, o surgimento do manguebeat e a influência que sua produção continua exercendo sobre a música e a cultura brasileiras.
O lançamento oficial está marcado para o dia 29 de agosto, no Cais do Sertão, Bairro do Recife. A programação prevê a participação de representantes ligados ao movimento manguebeat, além de apresentações musicais e uma exposição dedicada ao universo criativo de Chico Science.
SERVIÇO
Pré-venda do livro "Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memória"s, de Maria Goretti França
Quando: 1º a 23 de agosto
Onde: Livraria virtual da Cepe - https://livraria.cepe.com.br
Preço do livro: R$ 120,00 (envio pelos Correios)
Brinde: Caderno de anotações, com escritos e fotos do artista.