Cepe Editora está concorrendo com três livros na 67ª edição do Prêmio Jabuti; confira lista completa
Os cinco finalistas de cada categoria serão revelados no dia 7 de outubro
A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou os 10 semifinalistas das 23 categorias do Prêmio Jabuti, marcado para o próximo 27 de outubro. Dentre os destaques nas categorias, estão nomes como Chico Buarque, Raphael Montes, Roseana Murray e Marcelo Godoy, colunista do Estadão.
Neste ano, o Jabuti ganhou uma nova categoria, totalizando 23 ao todo. Agora, a cerimônia vai premiar projetos de leitura realizados na cidade do Rio de Janeiro com o prêmio Fomento à Leitura - Rio Capital Mundial do Livro.
Os cinco finalistas de cada categoria serão revelados no dia 7 de outubro, às 12h. Ao todo, 4.530 obras foram inscritas na premiação. Os vencedores receberão a estatueta do Jabuti e R$ 5 mil.
O ganhador da principal categoria da premiação, Livro do Ano, vai receber, além da estatueta e R$ 70 mil, uma viagem para a Feira do Livro em Londres, na Inglaterra. A cerimônia ocorrerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e será transmitida no canal da CBL no YouTube.
Veja os semifinalistas do Prêmio Jabuti 2025
Eixo: Literatura
Conto
Título: A bomba e outros contos de futebol | Autor(a): David Butter | Editora(s): Mórula Editorial
Título: Breve inventário de pequenas solidões | Autor(a): Tiago Feijó | Editora(s): Penalux
Título: Diários do infinito | Autor(a): Newton Moreno | Editora(s): Folhas de Relva Edições
Título: Dores em salva | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá
Título: Esboços naturais | Autor(a): Cavito | Editora(s): Laranja Original
Título: Faça de tudo para não precisar da coragem | Autor(a): Fábio Franco | Editora(s): Cachalote
Título: Nos domínios do cerrado | Autor(a): Daniel Francoy | Editora(s): Jabuticaba
Título: Nós que nos amávamos tanto | Autor(a): Laís Araruna de Aquino | Editora(s): Cachalote
Título: Tantra e a arte de cortar cebolas | Autor(a): Iara Biderman | Editora(s): 34
Título: Ursa menor | Autor(a): Carla Kinzo | Editora(s): Quelônio
Crônica
Título: Brincadeira sem futuro | Autor(a): Ricardo Terto | Editora(s): Todavia
Título: Coisas engraçadas de não se rir | Autor(a): Raymundo Netto | Editora(s): Obra Independente
Título: Comigo na livraria | Autor(a): Martha Medeiros | Editora(s): L&PM Editores
Título: Diários na aldeia: escritos de um indígena potiguara | Autor(a): João Irineu de França Neto | Editora(s): Folhas de Relva Edições
Título: Estilhaços | Autor(a): Paulo Nogueira Batista Júnior | Editora(s): Contracorrente
Título: Geografia do tempo | Autor(a): Ary Quintella | Editora(s): Andrea Jakobsson Estúdio
Título: Meia palavra basta | Autor(a): Francisco Bosco | Editora(s): Record
Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Se eu soubesse: para maiores de 40 anos | Autor(a): Carpinejar | Editora(s): Bertrand Brasil
Título: Tempo e outros tempos | Autor(a): Carlos Heitor Cony "em memória" | Editora(s): Nova Fronteira
Histórias em Quadrinhos
Título: A balada para passear | Autor(a): Camilo Solano | Editora(s): Conrad
Título: Alvorada dos corações macabros | Autor(a): Diego Gerlach | Editora(s): Pé-de-Cabra
Título: De lá não se via luz | Autor(a): Igor Frederico de Freitas Arruda, Patrick Martins de Carvalho | Editora(s): Mmarte
Título: Era uma vez no Contestado | Autor(a): André Caliman | Editora(s): Figura
Título: Filosofia do mamilo | Autor(a): Kael Vitorelo | Editora(s): Veneta
Título: Mais uma história para o velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte
Título: Não sou Orlando | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): Obra Independente
Título: Pigmento | Autor(a): Aline Zouvi | Editora(s): Quadrinhos na Cia.
Título: Quando nasce a autoestima? | Autor(a): Regiane Braz, Jefferson Costa | Editora(s): Ori
Título: Superpunk | Autor(a): Guilherme Petreca, Mirtes Santana | Editora(s): Pipoca & Nanquim
Infantil
Título: Estações | Autor(a): Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna
Título: Kuski | Autor(a): Ilan Brenman | Editora(s): Moderna
Título: Mãos | Autor(a): Kiusam de Oliveira | Editora(s): Companhia das Letrinhas
Título: O braço mágico | Autor(a): Roseana Murray | Editora(s): Estrela Cultural
Título: Maior museu do mundo | Autor(a): Caio Zero | Editora(s): Pulo do Gato
Título: Pode ser | Autor(a): Lauro Henriques Jr. | Editora(s): Ararinha Editorial
Título: Quem é esse? | Autor(a): Mariana Demuth, Sabrina Berardocco | Editora(s): Piu
Título: Submersos | Autor(a): Estevão Azevedo, Vitor Bellicanta | Editora(s): Caixote
Título: Um lugar para Coraline | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Rocquinho
Título: Você dorme como um monstro? | Autor(a): Guilherme Karsten | Editora(s): HarperKids
Juvenil
Título: Conhori e as Icamiabas: guerreiras da Amazônia | Autor(a): Eliane Potiguara, Tainan Rocha | Editora(s): Editora do Brasil
Título: Dagunda | Autor(a): Carlos Gomes Oliveira | Editora(s): Cepe
Título: Marefasto | Autor(a): Juan Glavemburgo| Editora(s): Flyve, Voe/Algoz
Título: Nina descobre o Brasile | Autor(a): José Roberto Torero, Marcus Aurelius
Pimenta, Ivo Minkovicius | Editora(s): Padaria de Livros
Título: O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo | Editora(s): Telucazu Edições
Título: Pôr do sol, Jangurussu | Autor(a): Rodrigo Marques | Editora(s): Aluá
Título: Quando minha mãe voou no 14-Bis | Autor(a): Penélope Martins, Cris Eich | Editora(s): PeraBook
Título: Rhoars: os magiciens | Autor(a): Lizzie Oliver | Editora(s): Obra Independente
Título: Tia Ciata, a grande mãe do samba | Autor(a): Nei Lopes, Rui de Oliveira | Editora(s): Nova Fronteira
Título: Vidas secas em cordel | Autor(a): Josué Limeira, Vladimir Barros | Editora(s): Yellowfante
Poesia
Título: Asma | Autor(a): Adelaide Ivánova | Editora(s): Nós
Título: Cahier de Poésie 3: Caderno de Poesia 3 | Autor(a): Michel Thiollent | Editora(s): Scortecci
Título: Livro de erros | Autor(a): Maria Lúcia Dal Farra | Editora(s): Iluminuras
Título: Meu lance é poesia | Autor(a): Ramon Nunes Mello (Organizador) | Editora(s): WMF Martins Fontes
Título: O caderno de dispositivos de M. Lovet | Autor(a): Rodrigo Suzuki Cintra | Editora(s): 7Letras
Título: O lado esquerdo | Autor(a): Manoel Ricardo de Lima | Editora(s): Mórula Editorial, Cultura e Barbárie
Título: Poesia reunida [1966-2009]: livro um: Cave Carmen | Autor(a): Maria do Carmo Ferreira, Fabrício Marques e Silvana Guimarães (Organizadores) | Editora(s): Martelo
Título: Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Retorno ao ventre: M?nh fi nugror to v?sikã kãti | Autor(a): Jr. Bellé | Editora(s): Elefante
Título: Vidas secas em cordel | Autor(a): Stélio Torquato Lima | Editora(s): Estrela Cultural
Romance de Entretenimento
Título: A Casa da Opera de Manoel Luiz | Autor(a): Celso Taddei | Editora(s): Mondru
Título: As fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá
Título: Ascensão | Autor(a): Bruno Crispim | Editora(s): Urutau
Título: Boas meninas se afogam em silêncio | Autor(a): Andressa Tabaczinski | Editora(s): Rocco
Título: Bololô: gaiola vazia | Autor(a): Ricardo Maurício Gonzaga | Editora(s): Senac Rio
Título: Nada mais será como antes | Autor(a): Miguel Nicolelis | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: O amor e sua fome | Autor(a): Lorena Portela | Editora(s): Todavia
Título: Riacho Escuro | Autor(a): Marta Pessoa | Editora(s): Sete Autores Editora
Título: Um Evangelho de José | Autor(a): Marcos Barbosa | Editora(s): Escola Superior de Artes Célia Helena
Título: Uma família feliz | Autor(a): Raphael Montes | Editora(s): Companhia das Letras
Romance Literário
Título: A extraordinária Zona Norte | Autor(a): Alberto Mussa | Editora(s): Todavia
Título: Bambino a Roma: ficção | Autor(a): Chico Buarque | Editora(s): Companhia das Letras
Título: De onde eles vêm | Autor(a): Jeferson Tenório | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Escalavra | Autor(a): Marcelino Freire | Editora(s): Amarcord
Título: Guerra I - ofensiva paraguaia e reação aliada (novembro de 1864 a março de 1866) | Autor(a): Beatriz Bracher | Editora(s): 34
Título: Meu braço esquerdo: um sim à vida | Autor(a): Viviane Mosé | Editora(s): Civilização Brasileira
Título: O último dos copistas | Autor(a): Marcílio França Castro | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Ressuscitar mamutes | Autor(a): Silvana Tavano | Editora(s): Autêntica Contemporânea
Título: Vento em setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Vera | Autor(a): José Falero | Editora(s): Todavia
Eixo: Não Ficção
Artes
Título: Amelia Toledo: campos de cor | Autor(a): Denise Mattar, Luiz Vieira | Editora(s): Nara Roesler Livros
Título: Artes visuais na Educação Infantil a partir da Abordagem Triangular | Autor(a): Ana Mae Barbosa, Sidiney Peterson F. de Lima (Organizadores) | Editora(s): Cortez
Título: Chico Buarque em 80 canções | Autor(a): André Simões | Editora(s): 34
Título: Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo | Autor(a): Augusto Lins Soares (Organizador) | Editora(s): Cepe
Título: Manifestações ambientais, de Hélio Oiticica | Autor(a): Celso Favaretto, Paula Braga | Editora(s): Edusp
Título: Música Só: uma travessia filosófica entre a Europa e o Brasil | Autor(a): Henry Burnett | Editora(s): Edusp
Título: Os últimos filhos da floresta | Autor(a): Ricardo Martins | Editora(s): Nômades
Título: Rebeldes e marginais: cultura nos anos de chumbo, 1960-1970 | Autor(a): Heloísa Teixeira "em memória" | Editora(s): Bazar do Tempo
Título: Thomaz Farkas, todomundo | Autor(a): Juliano Gomes, Kiko Farkas, Rosely Nakagawa, Sergio Burgi (Organizadores) | Editora(s): Instituto Moreira Salles
Título: Vamô vadiá nesta lezeira: ancestralidade e simbolismo na dança da lezeira do Sertão do Piauí | Autor(a): Eduardo Pontin, Francisca Sousa | Editora(s): Banquinho Publicações
Biografia e Reportagem
Título: A bem-amada: Aimée de Heeren, a última dama do Brasil | Autor(a): Delmo Moreira | Editora(s): Todavia
Título: Cachorros: a história do maior espião dos serviços secretos militares e a repressão aos comunistas até a Nova República | Autor(a): Marcelo Godoy | Editora(s): Alameda
Título: Longe do ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca
Título: Memórias | Autor(a): Rubens Ricupero | Editora(s): UNESP
Título: Meu passado me perdoa: memórias de uma vida novelesca | Autor(a): Aguinaldo Silva | Editora(s): Todavia
Título: O indomável: João Carlos Martins entre som e silêncio | Autor(a): Jamil Chade | Editora(s): Record
Título: O passarinho do contra: uma biografia de Mario Quintana | Autor(a): Gustavo Grandinetti | Editora(s): Tordesilhas
Título: O púlpito: fé, poder e o Brasil dos evangélicos | Autor(a): Anna Virginia Balloussier | Editora(s): Todavia
Título: O silêncio do motosserra: quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia | Autor(a): Claudio Angelo, Tasso Azevedo | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Projeto Querino: um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil | Autor(a): Tiago Rogero | Editora(s): Fósforo
Economia Criativa
Título: A história da cerveja no Brasil: o legado de Stupakoff e Künnning | Autor(a): Henri Kistler, Rogério Furtado (Organizadores) | Editora(s): Ateliê Editorial
Título: Caminhos abertos: o que viajar nos ensina sobre liderança, propósito e fazer a diferença no mundo | Autor(a): Riq Lima | Editora(s): Folhas de Relva Edições
Título: Da pisada do barro ao streaming: um estudo do samba de coco de Arcoverde-PE como indústria criativa para o desenvolvimento local | Autor(a): Paula Lourenço | Editora(s): Sesc Pernambuco
Título: De Marte à favela: como a exploração espacial inspirou um dos maiores projetos de combate à pobreza do Brasil | Autor(a): Aline Midlej, Edu Lyra | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Ensaio sobre o cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Hospitalidade e interculturalidade | Autor(a): Sandro Dias | Editora(s): Senac São Paulo
Título: Mitos e verdades do ESG | Autor(a): Giuliana Morrone | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Modativismo: quando a moda encontra a luta | Autor(a): Carol Barreto | Editora(s): Paralela
Título: Plenitude na envelhescência: realidade possível: volume II | Autor(a): Corina Costa Ramos (Organizadora) | Editora(s): Obra Independente
Título: Sons e sabores | Autor(a): Morena Leite, Moreno Veloso | Editora(s): Senac Rio
Educação
Título: Carta de uma orientadora: sobre pesquisa e escrita acadêmica | Autor(a): Debora Diniz | Editora(s): Civilização Brasileira
Título: De onde surgem as grandes ideias?: através do olhar da ciência | Autor(a): Larissa Santos | Editora(s): Labrador
Título: Educação mais inteligente: como empoderar os professores, engajar os alunos e revolucionar a aprendizagem na era da Inteligência Artificial | Autor(a): Celso Niskier | Editora(s): Gente
Título: História econômica da escola: uma abordagem antropológica em circuito transacional (1870-1910) | Autor(a): Diana Gonçalves Vidal, Wiara Rosa Alcântara | Editora(s): UNESP
Título: Infâncias e leituras - Presenças negras e indígenas na literatura infantil | Autor(a): Márcia Licá (Organizadora) | Editora(s): Pulo do Gato
Título: Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente
Título: O que quer um professor?: queixa, demanda e desejo na formação de professores | Autor(a): Fernanda Ferrari Arantes | Editora(s): Ateliê Editorial
Título: Para pensar e escrever melhor: pequenos textos | Autor(a): Leandro Karnal | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Pedagogia dos orixás | Autor(a): Ivan Poli | Editora(s): Pallas
Título: Vamos falar de relações raciais? Crônicas para debater o antirracismo | Autor(a): Cidinha da Silva | Editora(s): Autêntica
Negócios
Título: A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin
Título: A força do ESG: por que, a partir de agora, as empresas realmente serão sustentáveis? | Autor(a): Ricardo Ribeiro Alves | Editora(s): Alta Books
Título: A trinca: jornada da liberdade | Autor(a): Caio Carneiro, Flávio Augusto, Joel Jota | Editora(s): Buzz
Título: Aprenda a negociar com o mundo árabe: onde o impossível é possível | Autor(a): Rafael Solimeo | Editora(s): Labrador
Título: Calma sob pressão: o que aprendi comandando o Banco de Boston, o Banco Central e o Ministério da Fazenda | Autor(a): Henrique Meirelles | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Hackeando a sua carreira: como ser relevante num mundo em constante transformação | Autor(a): Marcelo Tas | Editora(s): Planeta Estratégia
Título: Negócios com propósito: impacto e lucro lado a lado: como criar empresas com propósito, obter resultados e contribuir para um mundo melhor | Autor(a): Anderson Rodrigues | Editora(s): Gente
Título: O Futuro é Coop | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Sescoop Unidade Nacional
Título: Quebre o teto de vidro: estratégias revolucionárias para atingir o próximo nível da carreira (até chegar ao topo) | Autor(a): Karina Forlenza | Editora(s): Rocco
Título: Se parar o sangue esfria: como paixão, ousadia e diversidade construíram a Chilli Beans | Autor(a): Caito Maia | Editora(s): Gente
Saúde e bem-estar
Título: A arte de amar | Autor(a): Christian Dunker | Editora(s): Record
Título: Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes | Autor(a): Monja Coen | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Falando sério sobre a adolescência | Autor(a): Renato Caminha, Thalita Rebouças | Editora(s): L&PM Editores
Título: Felicidade ordinária | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar
Título: Manual prático do picareta em saúde | Autor(a): André Demambre Bacchi | Editora: Obra Independente
Título: Medicina excessiva | Autor(a): Guilherme Santiago Mendes | Editora(s): Labrador
Título: O lugar do sofrimento na cultura contemporânea | Autor(a): Mariama Augusto Furtado | Editora(s): Summus Editorial
Título: Poder e desigualdade | Autor(a): André Roncaglia, Cesar Calejon | Editora(s): Civilização Brasileira
Título: Sedução algorítmica | Autor(a): Júlio de Ló | Editora(s): Bambual
Título: Ser feliz: é possível? | Autor(a): Gustavo Arns, Monja Coen | Editora(s): Papirus 7 Mares
Eixo: Produção Editorial
Capa
Título: Acrobata | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Alto e bom som | Capista: Gustavo Piqueira | Editora(s): Edusp
Título: Bonito pra chover | Capista: Vitor Cesar Junior | Editora(s): Pinacoteca do Ceará
Título: Desrazão | Capista: Jean Sartief | Editora(s): Giro
Título: Dicionário abreviado do surrealismo | Capista: Daniel Justi | Editora(s): 100/cabeças
Título: Do mar, o sonho | Capista: Amanda Chagas | Editora(s): Labrador
Título: Dona Militana | Capista: Rafael Campos | Editora(s): UFRN
Título: Em alguma parte alguma | Capista: Elaine Ramos | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Funil | Capista: Alexandre Gama | Editora(s): Obra Independente
Título: Sedução algorítmica | Capista: Lívia de Castro | Editora(s): Bambual
Ilustração
Título: As aventuras de Vitório | Ilustrador(a): Veridiana Scarpelli | Editora(s): Companhia das Letrinhas
Título: Bento vento tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Companhia das Letrinhas
Título: Cabeça de pedra | Ilustrador(a): Renata Bueno | Editora(s): Elo Editora
Título: Entre tantos | Ilustrador(a): Marilda Castanha | Editora(s): Maralto
Título: Errinho, errão | Ilustrador(a): Kaká Leal | Editora(s): Brinque-Book
Título: Nas terras do vento | Ilustrador(a): Olavo Costa | Editora(s): Terra Virgem Edições
Título: O quintal das irmãs | Ilustrador(a): Rodrigo Andrade | Editora(s): Pequena Zahar
Título: Submersos | Ilustrador(a): Vitor Bellicanta | Editora(s): Caixote
Título: The Dhow | Ilustrador(a): Victor Sales | Editora(s): Obra Independente
Título: Vidas secas | Ilustrador(a): Hal Wildson | Editora(s): FTD
Projeto Gráfico
Título: [A construção] | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu
Título: Abdias Nascimento e o museu de arte negra | Responsável: Estúdio Campo | Editora(s): Instituto Inhotim
Título: Alexandre Herchcovitch | Responsável: Museu Judaico de São Paulo | Editora(s): Museu Judaico de São Paulo
Título: Anjos cruéis | Responsável: Christiano Menezes, Chico de Assis | Editora(s): Darkside
Título: Hélio Oiticica: delirium ambulatorium | Responsável: Felipe Cavalcante Gabriel Menezes | Editora(s): Tuîa Arte Produção
Título: Palavra | Responsável: Felipe Carnevalli, Paula Lobato, Vitor Cesar | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake
Título: Que país é este? | Responsável: Elisa von Randow | Editora(s): IMS
Título: Se enfiasse os pés na terra: relações entre humanos e plantas | Responsável: Museu Paranaense | Editora(s): SAMP
Título: Sonia Gomes | Responsável: Gustavo Greco | Editora(s): Cobogó
Título: Thomaz Farkas: todomundo | Responsável: Kiko Farkas | Editora(s): IMS
Tradução
Título: A palavra e o fio | Tradutor(a): Dirce Waltrick do Amarante | Editora(s): Iluminuras
Título: As aventuras de Pinóquio | Tradutor(a): Vanessa Carneiro Rodrigues | Editora(s): Maralto
Título: As confissões d’um italiano | Tradutor(a): Francisco Degani | Editora(s): Nova Alexandria
Título: Byron: poemas, cartas, diários & c. | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva
Título: Caixa-preta: escrevendo a raça | Tradutor(a): Floresta | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Da próxima vez, o fogo | Tradutor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Hinos antigos | Tradutor(a): José Carlos Baracat Júnior, Leonardo Antunes, Pedro Barbieri, Rafael Brunhara | Editora(s): Madamu
Título: Homero Portátil: os principais cantos da Ilíada e da Odisseia traduzidos em Redondilhas| Tradutor(a): André Malta | Editora(s): Edusp
Título: O livro africano sem título: cosmologia dos Bantu - Kongo | Tradutor(a): Tiganá Santana | Editora(s): Cobogó
Título: Odes: Horácio| Tradutor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Autêntica
Eixo: Inovação
Escritor Estreante - Poesia
Título: Café com pássaros | Autor(a): Karla Galant | Editora(s): Urutau
Título: Kitnet de vidro | Autor(a): Diuliane de Castilhos Paim | Editora(s): Laranja Original
Título: Maracujá interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe
Título: Ninguém morreu naquele outono | Autor(a): Manoella Valadares | Editora(s): Telaranha
Título: O áspero das faltas | Autor(a): Gabriela Lagemann | Editora(s): Patuá
Título: O sal e a sede | Autor(a): Guilherme Amorim | Editora(s): Urutau
Título: Refinaria | Autor(a): Rodrigo Cabral | Editora(s): Sophia
Título: Resíduo | Autor(a): Cristiane Cerdera | Editora(s): Patuá
Título: Som da vida inteira | Autor(a): Henrique Romaniello Passos | Editora(s): Patuá
Título: Touros e lagartos | Autor(a): Luana Bruno | Editora(s): Urutau
Escritor Estreante - Romance
Título: À sombra de Fausto | Autor(a): Nelson Ricardo Reis | Editora(s): Quixote+ Do
Título: As duas mortes de Maria | Autor(a): José Osmar Pumes | Editora(s): Edições Besourobox
Título: Diários da Caserna: Dossiê SMART | Autor(a): Rubens Pierrotti Junior | Editora(s): Labrador
Título: Flor do Mandacaru | Autor(a): Claudionor de Oliveira Junior | Editora(s): Página Nova
Título: Gaiola de esperar tempestades | Autor(a): Gabriela Richinitti | Editora(s): Dublinense
Título: Lua leoa | Autor(a): Odair Redondo | Editora(s): Patuá
Título: O labirinto do corpo | Autor(a): Daniel Carvalho Laier | Editora(s): Sétimo Selo
Título: Onde eu nasci passa um rio | Autor(a): Luiz Neves de Castro | Editora(s): Obra Independente
Título: Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva
Título: Se essa morte fosse minha | Autor(a): Júlia Palhardi | Editora(s): Urutau
Fomento à Leitura
Título: AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia
Título: Biblioteca Marginow | Responsável(eis): Jessé Andarilho
Título: Clube de Leitura 2.0 | Responsável(eis): Luciana Paschoalin
Título: Clube de Leitura Ossos de Pássaro | Responsável(eis): Thais Pessanha
Título: Festival Pernambucano de Literatura Negra | Responsável(eis): Jaqueline Fraga
Título: Leia Mulheres | Responsável(eis): Juliana Leuenroth
Título: Ler - Festival do Leitor | Responsável(eis): Jeronimo Vargas dos Santos
Título: Literatura Acessível - 10 anos | Responsável(eis): Instituto Incluir: Transformar, Democratizar & Humanizar
Título: Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Henrique Dau
Título: Vinte Mil Léguas - Terceira Temporada: Galileu Galilei | Responsável(eis): Megafauna Livraria
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
Título: A maldição das flores | Editora(s): Planeta do Brasil, Amazon Crossing
Título: A pediatra | Editora(s): Companhia das Letras, Bokförlaget Tranan
Título: Baviera tropical: A história de Josef Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego | Editora(s): Todavia, Diversion Books
Título: BRABA - Antologia brasileira de quadrinhos | Editora(s): Mino, Fanthagraphics Books
Título: Cartas para minha avó | Editora(s): Companhia das Letras, Editorial Caminho
Título: O avesso da pele | Editora(s): Companhia das Letras, Charco Press
Título: O crime do bom nazista | Editora(s): Todavia, Sellerio Editore Palermo
Título: O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Uitgeverij Marmer
Título: Olhos d’água | Editora(s): Pallas, Orfeu Negro
Título: Setenta | Editora(s): Dublinense, Sefsafa Publishing House