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LITERATURA Cepe Editora anuncia nova chamada para recebimento de originais A nova seleção será aberta no dia 7 de abril, a partir das 8h

A Cepe Editora anunciou a abertura de um novo lote de 100 inscrições para o recebimento de novas obras originais. O processo acontecerá no dia 7 de abril, a partir das 8h. As inscrições serão feitas pelo link oficial disponibilizado no site da editora.

No mesmo endereço, os escritores podem acessar o regulamento da chamada, que passou por ajustes necessários para facilitar a inscrição dos autores que não conseguiram se inscrever em tempo hábil na primeira chamada do processo.

Na etapa inicial, lançada nesta quinta-feira (26), as 100 inscrições disponibilizadas foram preenchidas em apenas 15 minutos. Elas já estão validadas, não sendo necessário os autores já inscritos participarem da nova etapa.

Assim como na primeira chamada, a segunda estará aberta para escritores brasileiros e estrangeiros. Todos poderão submeter para análise do conselho editorial uma única obra inédita, com exceção de projetos de edição de clássicos da cultura pernambucana.

As obras submetidas devem se enquadrar dentro das 22 temáticas e gêneros literários/editoriais previstos no regulamento, cuja exigências incluem a escrita em português e padronização segundo as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

As temáticas e gêneros literários/editoriais mencionados no regulamento são: Antropologia e Artes plásticas, seguidas de Biografia, Ciências políticas, Cinema, Contos, Correspondências, Crítica literária, Crítica teatral, Crônicas, Dramaturgia, Fotografia, História, História em quadrinhos.

A lista ainda inclui Literatura infantil, Literatura infantojuvenil, Meio ambiente, Música, Poesia, Romance e Sociologia, além de traduções que contribuam para o conhecimento da história de Pernambuco.

Segundo o editor da Cepe, Diogo Guedes, nos casos de reedições, as obras deverão ser acompanhadas de estudo introdutório crítico que legitime a sua publicação pela editora.

*Com informações da assessoria de imprensa

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