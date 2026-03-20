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FOMENTO À CULTURA Cepe Editora abre inscrições para recebimento de originais em um formato diferente; entenda O período de inscrições será automaticamente encerrado quando o sistema registrar 100 originais cadastrados

A Cepe Editora abre na próxima quinta-feira (26), a partir das 8h, as inscrições para a chamada de originais. Todo o processo acontecerá no site da companhia editora (seção Originais), onde também estará disponível o edital do processo seletivo para consulta.

Escritores brasileiros e estrangeiros poderão participar com uma única obra inédita (à exceção de projetos de edição de clássicos da cultura pernambucana) nas 22 temáticas e gêneros literários/editoriais previstos no edital.

As inscrições não têm data definida para fechamento, visto que serão encerradas quando o sistema atingir 100 originais cadastrados.

“Optamos por limitar o número de inscrição em cem para darmos uma resposta mais rápida sobre a seleção e a aprovação dos originais”, afirmou o presidente do Conselho Editorial da Cepe, Fábio Lucas de Barros e Silva.

Com a nova regra limitando às primeiras cem inscrições, o Conselho Editorial da Cepe entende ser possível o lançamento de novas chamadas em intervalos temporais menores. “Dependendo das características dos originais a serem inscritos agora, é possível termos a abertura de uma nova chamada ainda em 2026”, completou Fábio Lucas.

Confira as 22 temáticas e gêneros literários/editoriais

- Antropologia e Artes plásticas

- Biografia

- Ciências políticas

- Cinema

- Contos

- Correspondências

- Crítica literária

- Crítica teatral

- Crônicas

- Dramaturgia

- Fotografia

- História

- História em quadrinhos

- Literatura infantil

- Literatura infantojuvenil

- Meio ambiente

- Música

- Poesia

- Romance

- Sociologia

A lista ainda inclui traduções que contribuam para o conhecimento da história de Pernambuco.

Os autores poderão submeter ao Conselho Editorial textos originais e projetos de reedição de clássicos da cultura pernambucana. “No caso das reedições, as obras deverão ser acompanhadas de estudo introdutório crítico que legitime a sua publicação pela editora”, detalha o editor da Cepe, Diogo Guedes.

Diogo destaca, ainda, que a Cepe não publica trabalhos de conclusão de cursos, monografias de especialização, anais de congressos, seminários ou eventos semelhantes. Já dissertações de mestrado e teses de doutorado devem ser reformuladas pelo autor, adaptando a forma e a linguagem para um público amplo.

*Com informações da assessoria de imprensa.

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