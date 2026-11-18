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LIVRO Cepe lança edição comemorativa de livro sobre Moacir Santos durante o Panela do Jazz Obra de Andrea Ernest Dias será apresentada nesta sexta-feira (20), no Recife

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A história de Moacir Santos (1926-2006) começa no Sertão pernambucano, mas seus caminhos musicais atravessaram fronteiras, linguagens e continentes.

Para marcar o centenário de nascimento do compositor, maestro, arranjador e instrumentista, a Cepe Editora lança, nesta sexta-feira (20), uma edição comemorativa do livro “Moacir Santos, ou os caminhos de um músico brasileiro”, assinado pela flautista e pesquisadora carioca Andrea Ernest Dias.

O encontro acontece a partir das 18h, na programação do Festival Panela do Jazz, no Poço da Panela, e terá entrada gratuita.

Publicado em coedição com a Folha Seca, o volume chega à terceira edição com um estudo de 280 páginas, distribuídas em sete capítulos.

A obra percorre a vida de um artista que construiu uma linguagem própria ao aproximar matrizes afro-brasileiras, jazz e música de concerto.

A apresentação do livro contará com um bate-papo entre a autora, o maestro Roberto Silva, professor do Conservatório Pernambucano de Música, e a jornalista Débora Nascimento, repórter especial da revista Continente.

Mais do que acompanhar a formação de um músico, Andrea investiga a trajetória de um homem que precisou enfrentar a pobreza e o racismo para encontrar seu lugar na música.

“Sua história, contada em parte neste livro, não é a de uma vida comum, que poderia ter sucumbido às adversidades da condição de menino negro sertanejo pobre, sem jamais ter avançado rumo a seu destino de grande criador. Mas não foi o que aconteceu. A música o guiou e iluminou os seus passos. Ele acreditou também em sua inteligência e em sua capacidade de transformação, além de compreender que o destino às vezes pode ser moldado por vontade própria e coragem. Assim entendo a vida de Moacir Santos, como um ato de imensa coragem e exemplo em que nos mirar”, afirma a pesquisadora.

Do Sertão para o mundo

Nascido em Bom Nome, povoado situado na região de São José do Belmonte, Serra Talhada e Flores, Moacir teve uma infância atravessada por perdas.

Ainda pequeno, mudou-se com a mãe e os quatro irmãos para Flores. Aos três anos, ficou órfão e foi acolhido pela família Lúcio, depois que os filhos foram separados e encaminhados a pessoas conhecidas.

A música apareceu cedo. Aos nove anos, já acompanhava os ensaios da banda de Flores e começou a se familiarizar com os instrumentos que ficavam sob seus cuidados.

Sem formação musical regular naquele momento, aprendeu a tocar uma variedade deles, entre sopros, cordas e percussão. Aos 13, já trabalhava como músico.

Um ano depois, deixou a casa onde vivia e passou a percorrer cidades do interior e capitais nordestinas. Procurava oportunidades nas bandas locais, valendo-se da versatilidade que havia desenvolvido desde menino.

A música, porém, nem sempre garantia o sustento. Para sobreviver, exerceu trabalhos tão diversos quanto poda de árvores, entrega de pães, serviços administrativos, atividades industriais e fiscalização de feiras.

Uma carreira sem fronteiras

Aos 22 anos, Moacir chegou ao Rio de Janeir (RJ). Na Rádio Nacional, começou como saxofonista e posteriormente assumiu a função de arranjador da orquestra.

Sua formação ganhou novos contornos nas aulas com César Guerra-Peixe e Hans Joachim Koellreutter. Também se tornou referência para gerações de músicos, entre eles Baden Powell, Dori Caymmi, João Donato, Nara Leão, Nelson Gonçalves, Paulo Moura, Airto Moreira e Flora Purim.

No cinema, assinou trilhas de produções importantes, como “Ganga Zumba” e “A Grande Cidade”, de Carlos Diegues, além de “Os Fuzis”, dirigido por Ruy Guerra.

O reconhecimento profissional, entretanto, não significava estabilidade financeira. Em meio a atrasos salariais e dificuldades para manter as contas, chegou a cogitar trabalhar como taxista, alugando o próprio carro.

Em 1967, mudou-se para os Estados Unidos, onde aprofundou sua relação com o jazz e passou a integrar equipes musicais ligadas aos maestros Henry Mancini e Lalo Schifrin, além de gravar seus próprios discos. Viveu no país por 39 anos, até morrer, em 2006, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC).

Sua obra continua mobilizando músicos e pesquisadores interessados em preservar e ampliar a circulação de seu repertório. Mesmo reconhecido por sua contribuição à música brasileira, Moacir ainda ocupa um lugar de reconhecimento aquém da dimensão de sua produção junto ao público mais amplo.

O lançamento da nova edição do livro de Andrea Ernest Dias é mais uma oportunidade de reencontrar esse percurso – do menino sertanejo ao artista cuja música encontrou ressonância muito além do Brasil.

Sobre a autora

Flautista da Orquestra Sinfônica Nacional, Andrea Ernest Dias integra grupos como Trio 3-63, Pife Muderno, Banda Ouro Negro e Quinteto Pixinguinha.

Doutora em flauta pela Universidade Federal da Bahia, desenvolveu uma tese dedicada à trajetória de Moacir Santos. Também idealizou e dirige artisticamente o Festival Moacir Santos.

SERVIÇO

Lançamento de “Moacir Santos, ou os caminhos de um músico brasileiro”, de Andrea Ernest Dias, no festival Panela do Jazz

Quando: Sexta-feira (20), às 18h

Onde: Festival Panela do Jazz – Poço da Panela - Recife-PE

Entrada gratuita

Instagram: @paneladojazz / @cepeeditora

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