Cepe lança nova coleção sobre a história de Pernambuco

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) lançará, na próxima segunda-feira (20), os quatro primeiros títulos da "Coleção IAHGP", realizada em parceria com o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. O evento acontece às 19h, na Academia Pernambucana de Letras (APL).

As obras raras, que ganham nova edição em celebração do bicentenário da Revolução Pernambucana de 1817, discutem a particiação do clero na revolução republicana, a escravidão no processo revolucionário e os principais personagens de revoltas nos séculos 18 e 19.

“A ideia é agregar novos títulos da história de Pernambuco com a produção clássica, textos mais recentes e documentos históricos”, declara o historiador George Cabral, professor na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e sócio do IAHGP.

“O lançamento destas quatro obras iniciais da "Coleção IAHGP" representa uma importante colaboração da Cepe para os estudos históricos em nosso estado, pois estão sendo disponibilizadas duas obras de grandes historiadores sobre um momento crucial de nossa história, e também dois documentos históricos que subsidiarão novos trabalhos e novas interpretações sobre o nosso passado”, complementa.

Conheça as obras

"O Brasil Heroico em 1817" foi publicado originalmente em 1918, celebrando o centenário da Revolução de 1817, reunindo artigos de Alípio Bandeira (1873-1939) que relatam a história da insurreição, com capítulos dedicados a heróis e mártires.

"Os Mártires Pernambucanos: vítimas da liberdade nas duas revoluções ensaiadas em 1710 e 1817", do padre português Joaquim Dias Martins, é um dicionário biográfico dos revolucionários e da história do movimento de 1817, principalmente por trazer fontes já desaparecidas.

"Os Padres e a Teologia da Ilustração", assinado pelo historiador e professor Antônio Jorge, estuda o papel da igreja na Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres devido à participação do clero até mesmo na luta armada.

"Liberdade: Rotinas e Rupturas do Escravismo no Recife (1822-1850)", do professor de história da UFPE Marcus Carvalho, analisa a escravidão no Recife durante a primeira metade do século 19, identifica grandes traficantes de escravos que atuavam entre a África e Pernambuco, e aborda a resistência dos escravizados.

SERVIÇO

Lançamento da Coleção IAHGP

Quando: Segunda-feira (20), às 19h

Onde: Academia Pernambucana de Letras (APL)

Ingressos: Acesso Gratuito

Livros: Combo com os quatro livros (R$ 180); Livros individuais (R$ 50); E-book (R$ 20)

