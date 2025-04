A- A+

literatura Cepe realiza campanha de incentivo à leitura durante o Mês do Livro, em abril As ações da campanha contemplam doações de livros, e-books gratuitos, bate-papos com escritores e descontos nas obras da editora

Em homenagem ao Mês do Livro, em abril, a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) realizará uma série de campanhas de incentivo e democratização à leitura durante os 30 dias do mês.

O Mês do Livro na Cepe contempla as seguintes datas: Dia Internacional do Livro Infantil (2), Dia da Biblioteca (9), Dia Nacional do Livro Infantil e Dia do Editor (18) e o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor (23).

A campanha é formada por várias iniciativas: doação de livros, disponibilização de e-books gratuitos, bate-papos e descontos em títulos da Cepe.

Confira aqui as ações do Mês do Livro da Cepe:



E-books gratuitos

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) disponibilizará dez e-books gratuitos durante todo o mês, nas plataformas de e-readers.



Os títulos e-book serão liberados em duas etapas nas plataformas de leitura digital, ficarão disponíveis para o download gratuito.



De 1º a 15 de abril:

- “A arte de se tornar ignorante”, de Flávio Brayner

- “100 crônicas escolhidas”, de Mauro Mota

- “Além do barro: heranças de Vitalino no Alto do Moura do século XXI”, de Márcio Sá

- “Forró: a codificação de Luiz Gonzaga”, de Climério de Oliveira Santos

- “O Observatório no telhado”, de Oscar Matsuura



De 16 a 30 de abril:

- “Bacamarte, pólvora e povo”, de Olímpio Bonald Neto

- “Arruar: história pitoresca do Recife Antigo”, de Mário Sette

- “Teresa decide falar”, de Lindevania Martins

- “J. Borges: Entre Fábulas e Astúcias”, de Maria Alice Amorim

- “Auto de javalis e unguentos”, de Helder Herik

Capas dos e-books gratuitos disponibilizados pela Cepe. Foto: Divulgação

Doação de livros

A ação “Leve para casa, esse livro é seu” engloba a doação de livros aos leitores interessados.

Obras de dom Hélder Câmara, que já foi arcebispo emérito de Olinda e Recife, serão distribuídas em espaços públicos, assim como livros de diversos gêneros serão entregues a projetos não convencionais de bibliotecas, como as gelatecas.



Bate-papo

Os autores Cida Pedrosa e Wellington de Melo participam do bate-papo “A literatura e seus elos: um encontro entre leitores e escritores”, no dia 17 de abril.

O encontro acontece das 10 às 12h, no auditório da Cepe, e as inscrições podem ser feitas pela plataforma do Sympla.

A mediação da conversa fica com Anita Presbitero, escritora e coordenadora do Clube de Leitura e Sarau das Floriterárias.

Desconto nas obras

Livros impressos em diversas categorias ganham desconto de 30% em sua compra, valendo para as lojas físicas em Recife e Olinda, assim como para a loja virtual.



Ainda existe o Passaporte Cepe Editora, onde você pode acumular carimbos de compras. Ao ter dez carimbadas, o leitor ganha 50% de desconto em um novo livro do catálogo.

SERVIÇO

Mês do Livro na Companhia Editora de Pernambuco (Cepe)

Quando: durante todo o mês de abril

Mais informações no @cepeeditora





