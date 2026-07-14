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LITERATURA Cepe está entre os semifinalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico com livro sobre Wandenkolk Trajetória pessoal e profissional do arquiteto e professor pernambucano é contada na obra, concorrente da 3ª edição do prêmio

A Cepe Editora é semifinalista na 3ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, com o livro "Wandenkolk", que traz na narrativa a trajetória pessoal e profissional do arquiteto e professor pernambucano Wandenkolk Walter Tinoco (1936-2021).

Concorrente na Categoria Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional, eixo Ciência e Cultura, a obra tem coordenação editorial dos arquitetos Betânia Brendle e Fernando Diniz Moreira.



No livro, textos e depoimentos de pesquisadores trazem à tona contribuições feitas por Wandenkolk na paisagem urbana de Recife.







A lista com os semifinalistas da edição do prêmio - que terá os cinco finalistas conhecidos no próximo dia 27 de julho, em cerimônia no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo - pode ser acessada no site da Câmara Brasileira do Livro (CBL).



A premiação, concebida em 2024, contempla trabalhos de excelência nas áreas científicas, técnicas e profissionais.



Em 2025, o Prêmio Jabuti Acadêmico, na Categoria Comunicação e Informação, foi para o livro "Repórter Eros: a história do jornalismo erótico brasileiro", de Valmir Costa, também publicado pela Cepe Editora.





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