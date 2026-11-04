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Literatura Cepe promove 5ª Feira Literária das Infâncias com foco na imaginação, ancestralidade e meio ambiente Ao longo de três dias, o evento oferecerá shows, peças teatrais, lançamento de livros, contações de histórias, oficinas, sessões de cinema e rodas de conversa, em torno do tema "Imaginar Futuros"

Com programação dedicada ao público infantojuvenil, a Feira Literária das Infâncias (Flitin) apresenta sua 5ª edição, que ocupará os jardins da Academia Pernambucana de Letras (APL), no bairro das Graças, entre os dias 13 e 15 de novembro, das 9h às 17h, com entrada gratuita.



Ao longo de três dias, o evento oferecerá shows, peças teatrais, lançamento de livros, contações de histórias, oficinas, sessões de cinema e rodas de conversa, em torno do tema “Imaginar Futuros”, conceito que orienta as atividades a partir dos eixos da ancestralidade: a valorização dos saberes afroindígenas e da memória; do pensamento ecológico (integração entre sociedade e natureza) e da imaginação (estímulo à criatividade).



A Flitin é uma realização da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), conta com o patrocínio do Banco do Nordeste e tem curadoria da editora de literatura infantojuvenil Gianni Gianni.

Novidades

Neste ano, ao evento passa a ser chamado de Feira das Infâncias (e não mais Feira da Literatura Infantil), com a proposta de acolher a diversidade de realidades das crianças, de zero a 14 anos, em seus contextos sociais, étnicos, culturais e de acessibilidade.



“Além de mudanças na linha curatorial, com uma direção artística mais alinhada a questões contemporâneas, a gente procurou se afastar de uma ideia um pouco estigmatizada sobre literatura infantil, procurando focar a pluralidade de infâncias e as formas de se viver essa fase da vida”, destaca a curadora.

Gianni Gianni reforça a preocupação da feira no aspecto socioeducativo junto ao público infantil “Desde a pandemia de covid-19, muitas crianças e jovens enfrentam uma ansiedade relacionada à crise climática e ao isolamento social, seja ele causado por vírus, medo do outro ou excesso de tela. No meio dessa crise, como podemos restaurar o senso de comunidade e integração? Como repensar a organização do mundo, reaproximar natureza e cultura, humano e não humano, indivíduo e coletivo? Essas são questões que nos interessam na 5ª Flitin”, assegura.

Sobre o evento

A estrutura da feira ocupará os mais de três mil metros quadrados de área externa e auditórios da APL, com praça de alimentação, cinema, estande da Cepe e das editoras convidadas (Alcateia, Pó de Estrelas, Vacatussa, Livrinho de papel finíssimo, Tamuatá, Coletivo Literário Mala Preta e Castanha Mecânica, espaço coletivo para designers e artistas gráficos apresentarem seus trabalhos (Bela Righi, Viola Sel, Shanti Cavalcanti, Janaína Esmeraldo e Bennê Oliveira), palco principal e áreas temáticas onde acontecerão atividades como lançamentos, oficinas e contações de histórias.

Lançamentos

Durante a Flitin, a Cepe fará seis lançamentos de livros, entre eles, os dois primeiros títulos da Coleção Samburá - a primeira da editora e que revisita a história de Pernambuco através de narrativas ficcionais, dando voz a grupos historicamente marginalizados, como pessoas escravizadas, povos indígenas, mulheres e classes populares.



Os livros O resgate de Zambê, de Bell Puã (texto) e Cal Santos (ilustrações), e Ayo, a menina do Porto, de Eron Villar (texto) e Bennê Oliveira (ilustrações), serão apresentados no sábado, às 10h.



Também no sábado, a editora apresenta os inéditos Assembleia dos bichos da cidade (da escritora, professora e engenheira florestal Isabelle Meunier com ilustrações de Amanda Menelau), No canto da página, havia uma traça (de Rômulo Ramos e ilustrado por Isabela Righi) e Correria, primeiro livro-objeto da editora criado pela artista visual Gabriela Amorim.

No auditório Mauro Mota, o Cine Flitin colocará a literatura em diálogo com o audiovisual através de exibições diárias de curtas-metragens infantis que trabalham temas como a preservação ambiental, a ancestralidade, a valorização das identidades culturais, entre outras abordagens.



Maré Braba, que traz uma narrativa sensível sobre os impactos ambientais, e o aclamado A menina e o pote, vencedor de mais de vinte prêmios em todo o mundo, estão entre as opções para crianças e adultos.

Espetáculo "Hélio, o Balão que Não Consegue Voar" Foto Ricardo Macie

Os malabaristas Berniro Niro e Ropix encenam o espetáculo Pantera rosa + Flores para que te quero Foto:Divulgação

Luanda e Ruanda Foto: Carlos Tenório/Divulgação

Pochyua Andrade e Viviana Borchardt, do Cutia Coletivo Foto: Hermes Costa Neto/Divulgação

Lucas dos Prazeres Foto: Divulgação

Baju e Banda Foto: Brenda Alcântara/Divulgação

Outras atividades

Oficinas, shows musicais e espetáculos teatrais também são destaques durante os três dias de programação. Na sexta-feira, às 9h30, a arte-educadora Stephany Metódio, o músico e escritor Alexandre Revoredo e o poeta e percussionista Nino Alves apresentarão Luanda Ruanda – Histórias Africanas, espetáculo que recorre à ludicidade do teatro e da música para celebrar a riqueza intelectual e artística do continente africano.



No sábado, às 11h10, o cantor, compositor e escritor Pochyua Andrade e a atriz e a arte-educadora Viviana Borchardt encenam Evaristo, a cutia, que utiliza a poesia de cordel e a música para contar a história do pequeno animal ameaçado pela crescente urbanização.



No domingo, às 10h, a trupe Cia da Baju celebrará a arte da palhaçaria em performance com muito improviso, humor e música.

Entre as nove oficinas programadas, de expressão corporal, música e de criação artística, todas pensadas para despertar a imaginação da garotada, a Flitin oferece um leque de opções para todas as faixas etárias.



Na sexta-feira e no domingo, o artista, bailarino e educador Orun Santana comanda a Orun pra Erê, atividade que apresenta danças populares afro-brasileiras (coco, a ciranda, o afoxé, o samba, o cavalo-marinho, o maracatu e capoeira) a partir de uma metodologia baseada no ato de brincar.



No sábado, a artista plástica, produtora cultural e “mãetessori” Gabriela Vasconcellos realiza a oficina Bebês-natureza que tem como proposta explorar a coordenação motora e todos os sentidos dos bebês (0 aos 2 anos) em uma imersão para lá de divertida.

Programação completa:



Sexta-feira, 13 de novembro

9h - Abertura

9h30 - Espetáculo infantil Luanda Ruanda: histórias africanas, com Stephany Metódio, Revoredo e Nino Alves

10h30 - Oficina de dança Orum para Erê, com Orum Santana (4 a 8 anos)

13h30 - Lançamento do livro Pietra e o Mar (Cepe Editora), com Renata Souza e Amanda Menelau

14h10 - Oficina Do som ao traço, com Karyne Kuy (6 a 8 anos)

14h10 - Sessão de curtas (A menina e o pote; Cadim; Fazenda Rosa; Manjubeira; Maré braba e Quintal)

15h - Espetáculo infantil Hélio, o balão que não consegue voar, com Cleyton Cabral, Fábio Caio e Luciana Barbosa

16h30 - Oficina de criação artística do projeto Galeria Reciclada, ação de responsabilidade ambiental da Cepe (6 a 12 anos)

Sábado, 14 de novembro

9h - Oficina Bebês-natureza, com Gabriela Vasconcellos (0 a 2 anos)

9h - Lançamento do livro Assembleia dos bichos da cidade (Cepe Editora) com Isabelle Meunier e Amanda Menelau

10h10 - Lançamento da Coleção Samburá, com Bell Puã, Cal Santos, Bennê Oliveira e Eron Villar

10h10 - Espetáculo infantil Evaristo, a Cutia, com o grupo Cutia Coletivo

13h - Sessão de curtas (A menina e o pote; Cadim; Fazenda Rosa; Manjubeira; Maré braba e Quintal)

13h30 - RPG de Mesa Aventuras da Coleção Samburá, com a Associação de RPG de Pernambuco (9 a 12 anos)

14h - Lançamento do livro No canto da página, havia uma traça (Cepe Editora), com Isabela Righi, Rômulo Ramos e Amanda Menelau

14h30 - Lançamento do livro Correria (Cepe Editora), com Gabriela Amorim e Amanda Menelau

15h10 - Oficina No canto da página, havia um carimbo! , com Isabela Righi (08 a 10 anos)

15h10 - Oficina Corre corre, centopeia!, com Gabriela Amorim (05 a 09 anos)

16h - Espetáculo infantil Dez baleias na estação esperando pelo trem, com Nanda Mello

Domingo, 15 de novembro

9h - Espetáculo infantil Pantera rosa + Flores para que te quero?, com os malabaristas Ropix e Berniro Niro

10h - Show musical Baju e Banda, com a Cia da Baju

10h10 - Sessão de curtas (A menina e o pote; Cadim; Fazenda Rosa; Manjubeira; Maré braba e Quintal)\

10h30 - Lançamento do livro O ratinho estrangeiro (Cepe Editora), com Samara Freitas e Amanda Menelau

11h - Oficina Caminho para as águas: viagem de descobertas, com o grupo Criativa - Caminhos em Arteterapia (06 a 10 anos)

14h45 - Oficina de dança Orun para Erê, com Orun Santana (04 a 08 anos)

15h30 - Oficina Coleção de sons, com o Ateliê Boitatá (05 a 10 anos)

17h - Espetáculo infantil Zé Tamanquinho, com Lucas dos Prazeres

SERVIÇO:

5ª Feira Literária das Infâncias (Flitin)

Quando: 13, 14 e 15 de novembro, das 9h às 17h.

Onde: Academia Pernambucana de Letras (Avenida Rui Barbosa, 1.596, Graças)

Entrada gratuita

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