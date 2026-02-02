A- A+

oscar 2026 Cerimônia do Oscar terá apenas duas das cinco canções indicadas Músicas escolhidas para serem interpretadas na cerimônia são as canções Golden, destaque da animação Guerreiras do K-Pop, e I Lied to You, do filme Pecadores

Somente duas músicas indicadas para o Oscar de melhor canção original serão apresentadas na 98.ª edição do evento, que ocorre no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

As músicas escolhidas para serem interpretadas na cerimônia são as canções Golden, destaque da animação Guerreiras do K-Pop, e I Lied to You, do filme Pecadores.

De acordo com a revista Variety, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, afirmou que as demais canções indicadas à categoria ficarão de fora devido a "restrições de tempo" - a cerimônia de premiação costuma chegar a três horas de duração.

Outras três canções indicadas não serão exibidas no evento. São elas: Dear Me, do documentário Diane Warren: Relentless, sobre a veterana compositora Diane Warren; Train Dreams, composta pelo astro Nick Cave para o filme que leva o nome da faixa; e Sweet Dreams of Joy, de Viva Verdi!.

Injustiça

"Isto é injusto comigo e com os meus colegas indicados na premiação, porque vocês simplesmente excluíram três músicas e escolheram duas. Coloquem todas as músicas. Ou entramos todos ou não entra ninguém, é assim que deveria ser", reclamou Warren, que já foi indicada 17 vezes na categoria de melhor canção do Oscar, em entrevista ao portal Deadline

Os brasileiros poderão acompanhar a cerimônia nas plataformas de streaming TNT e HBO Max, além da TV Globo, com transmissão ao vivo no canal aberto. O evento deve começar às 22h.



Veja também