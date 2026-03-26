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PREMIAÇÃO Cerimônia do Oscar vai deixar Hollywood a partir de 2029 A maior festa de Hollywood, tradicionalmente realizada no Teatro Dolby, na Calçada da Fama, vai se mudar para o Teatro Peacock, no centro de Los Angeles

A cerimônia do Oscar, que anualmente premia os destaques do cinema americano e internacional, vai deixar Hollywood em 2029, logo após completar um século no coração da chamada cidade dourada, anunciaram seus organizadores nesta quinta-feira (26).

A maior festa de Hollywood, tradicionalmente realizada no Teatro Dolby, na Calçada da Fama, vai se mudar, a partir de sua 101ª edição, para o Teatro Peacock, no centro de Los Angeles, anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em um comunicado.

A mudança faz parte de um acordo de dez anos com a empresa de entretenimento e esportes AEG, proprietária do complexo LA Live, dentro do qual encontra-se o Teatro Peacock.

"Estamos felizes por nos associarmos a uma potência global como a AEG", disseram o diretor-executivo da Academia, Bill Kramer, e a presidente da Academia, Lynette Howell Taylor, em um comunicado conjunto.

"Sua trajetória na construção e operação de locais para shows ao vivo com tecnologia de ponta não tem comparação", acrescentaram.

A edição de 2029, que também será a primeira transmitida exclusivamente pelo YouTube, estenderá seu tapete vermelho no LA Live, complexo de eventos vizinho ao Crypto.com Arena, casa dos times locais de hóquei Los Angeles Kings e de basquete Los Angeles Lakers.

"O LA Live foi construído para sediar momentos que definem a cultura, e não há palco global maior do que o do Oscar", afirmou Todd Goldstein, diretor de receitas da AEG.

Esta não é a primeira vez que o prêmio, que estreou em 1929 no Hotel Roosevelt, será realizado no centro de Los Angeles.

A cerimônia já havia sido realizada na região em 1931, no Hotel Biltmore. Durante vários anos, alternou entre esse local e o já demolido Hotel Ambassador.

Nas décadas seguintes, a cerimônia — que reúne a elite da indústria cinematográfica — aconteceu em vários pontos da cidade, incluindo o Shrine Auditorium e o Dorothy Chandler Pavilion, ambos no centro.

Mas, em 2002, o evento se estabeleceu no Teatro Dolby, com exceção da edição durante a pandemia, que retornou ao centro, na Union Station, onde a diretora Chloé Zhao e seu filme Nomadland levaram a estatueta mais prestigiosa da noite.

O evento, que encerra a temporada de premiações de Hollywood, premiou neste ano o diretor Paul Thomas Anderson e seu eclético filme "Uma Batalha Após a Outra", escolhido como melhor filme pela Academia.

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