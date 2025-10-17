A- A+

ÚLTIMO CAPÍTULO César e Fátima terminaram num trisal na 'Vale Tudo' de 1988; saiba como será o final em 2025 Personagem misterioso aparecerá no último capítulo da trama com o casal

"Não monogamia", "relacionamento a três" e outras formas de amor não eram assuntos tão populares em 1988 como em 2025, mas Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères colocaram um trisal no final da primeira " Vale Tudo". Mais especificamente no final de César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Gloria Pires).



No capítulo 204, o último, exibido em 6 de janeiro de 1989, Fátima está saindo da loja onde trabalha (depois de levar uma bronca por atraso, diga-se de passagem), quando César aparece depois de um tempo sumido. Ela sorri, animada.

Depois, os dois aparecem jantando num quarto de hotel, e ele explica por onde andou: pela Europa. "Até carona eu precisei pedir. Já pensou, na minha idade?", o vigarista diz.

Mas, depois, ele diz que se deu bem: conheceu "um cara, um príncipe, de uma das famílias mais antigas de Milano, Giovanni". César, então, explica o plano: o príncipe italiano resolveu entrar para a política, por um partido conservador, e precisa aparecer publicamente num relacionamento heterossexual estável, porque, segundo o picareta, "correm certos boatos".

César deu a ideia de que ele se casasse com Fátima, perfeita para o papel de boa esposa. "Se você topar, tem contrato assinado. Você não pode imaginar a grana que vai rolar nessa jogada", ele diz. "Eles estão dispostos a dar US$ 1 milhão de dólares por ano para essa mulher. E eu vou lá ficar morando junto com vocês".



Fátima decide aceitar a proposta, deixa o filho com Raquel (Regina Duarte) e se casa com o tal príncipe (Marcos Manzano). Os dois picaretas, que começaram a novela dando golpes juntos, terminam como sempre sonharam e batalharam: com um marido rico, rumo à Europa.

Como será o final de 2025?

Segundo apurou a coluna Play, um novo personagem também aparece nesta nova versão, escrita por Manuela Dias. No último capítulo, Fátima (Bella Campos), depois de deixar o bebê com Raquel (Taís Araujo), aparece num haras com César (Cauã Reymond), Olavo (Ricardo Teodoro) e esse homem, que ela conheceu na padaria onde arrumou emprego.

