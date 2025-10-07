A- A+

vale tudo César pode herdar bens de Odete Roitman? Leonardo está na partilha? Advogada responde dúvidas Personagem de Debora Bloch foi assassinada no capítulo da última segunda-feira (6)

Depois do "quem matou Odete Roitman", vem outra pergunta: quem vai ficar com os milhões da empresária, uma das mulheres mais ricas do Brasil? A vilã interpretada por Debora Bloch, assassinada no capítulo da última segunda-feira da novela das 21h da TV Globo, já tinha avisado: metade da TCA ia para César (Cauã Reymond). E como ficam os filhos? E agora que Leonardo, dado com o morto, apareceu, o que será do testamento de Odete Roitman?

— Num testamento, obrigatoriamente, precisa-se deixar 50% dos bens para herdeiros legítimos, ou seja, ascendentes, descendentes, companheiros ou cônjuges — explica a advogada Bruna Rinaldi, especialista na área de Direito de Família e de Sucessões. — Caso o morto não tenha deixado herdeiros necessários, 100% do patrimônio podem ser destinados, através de testamento, a qualquer pessoa da vontade dele.



Não é o caso da personagem da novela. Metade do patrimônio de Odete, pela lei do Brasil, país que ela tanto despreza, vai para os filhos: Afonso (Humberto Carrão), Heleninha (Paolla Oliveira) e... Leonardo (Guilherme Magon). Sim, o filho dado como morto é um herdeiro legítimo e tem direito ao patrimônio da mãe.

— Mas Leonardo vai precisar de um curador por causa da condição de saúde — explica a Bruna. — Essa pessoa poderá representá-lo, juntamente com um advogado, para que ele tenha dos direitos dele da parte legítima garantidos.

Enquanto isso, César segue com os 50%, certo?

— A questão é se ele atentou contra a vida da Odete— diz a advogada. — Os outros herdeiros podem dizer: se ele for o assassino, não pode fazer jus ao patrimônio dela. Discussão que precisará de decisão de um juiz para que César não tenha direito ao patrimônio deixado pela Odete.

Respostas finais no dia 17 de outubro, quando a novela termina e o nome do criminoso, finalmente, será conhecido.

