Música Céu comemora 20 anos de carreira em novo episódio do Tiny Desk Brasil; assista Episódio foi disponibilizado na manhã desta terça (28), no Youtube

O Tiny Desk Brasil, versão brasileira do programa norte-americano criado pela National Public Radio (NPR), apresentou em seu novo episódio a participação da cantora paulista Céu, que celebra 20 anos de carreira nesta participação.



A versão brasileira, chamada Tiny Desk Brasil, é gravada em um escritório adaptado do Google em São Paulo. No novo episódio, disponibilizado no Youtube na manhã desta terça (28), a artista apresenta canções de sucesso da carreira.



Assista:

No repertório, “Malemolência”, “Lenda”, “Ave Cruz”, “Grains de Beauté” e “Varanda Suspensa”. Acompanhando a cantora, Sthe Araujo (percussão), Leonardo Mendes (guitarra), Lucas Martins (baixo), DJ Marco (pick-ups), Zé Ruivo (teclados) e Pupillo (bateria).

A artista e ganhou uma indicação na 50ª edição do Grammy como melhor álbum de música contemporânea global.

O Tiny Desk Concert, foi criado em 2008, nos Estados Unidos, e se tornou sucesso global apresentando conteúdo musical intimista. O programa teve mais de 3,5 bilhões de views e ganhou sua versão oficial brasileira em outubro de 2025.

