MÚSICA Cantora Ceumar é atração deste sábado (27) no Teatro do Parque Show "Espiral" vai contar com participações de artistas pernambucanos

Para a cantora, compositora e instrumentista Ceumar "Pernambuco é um mundo de possibilidades, uma coisa artística e inspirada, genuína". E a cada chegança por aqui ela certifica a afirmação e descobre, segundo a própria, "mais alguma coisa e não tem fim".



As parcerias com Juliano Holanda e PC Silva em "Espiral" - oitavo disco, celebrativo de duas décadas de carreira - refletem sua estima com "nomes da terra" e que, quiçá, participam da apresentação do novo trabalho da mineira amanhã no Teatro do Parque, às 20h, com ingressos disponíveis no Sympla a partir de R$ 30 (meia-entrada).





De PC Silva, Ceumar levou "Todas as Vidas do Mundo" e junto com Juliano compôs a música "Três Irmãs", duas das onze faixas que compõem o trabalho predominantemente inédito, com uma canção apenas, de Criolo, interpretada por ela e pela artista baiana Josyara.



Produzido por Fábio Pinczwoski e com direção artística de César Lacerda - que também assina faixa que dá nome ao álbum - "Espiral" foi lançado em 2019, vindo após o universo caipira ambientado sob os toques de "Viola Perfurmosa" (2018), trabalho que reuniu Ceumar ao também mineiro, o violeiro Paulo Freire e ao violoncelista carioca Lui Coimbra, cantautores que, como ela, são dos mais expressivos da música brasileira.







No palco do Parque Ceumar passeia por "Espiral" que traz, além das faixas citadas, "O Sal dos seus Olhos", "Amar Além", "Descalço" e "Amanheceu", entre outras. E voltando aos sotaques pernambucanos, Almério, outro dos parceiros 'da terrinha' alinhados a Ceumar, estará na plateia.



Ele, parceiro da mineira em "Antes de Você Chegar" - que integra o disco "Almério & Martins" - e que pegou emprestado "Avesso", de Ceumar e Alice Ruiz, para o disco "Acaso Casa", produzido junto a Mariene de Castro, pode ser outra novidade em participação na noite deste sábado no Recife consolidando, assim, a mistura (bem feita) de "Minas com Pernambuco".



Serviço

"Espiral" - Show da cantora e compositora mineira Ceumar



Quando: neste sábado (27), 21h30

Onde: Teatro do Parque



Ingressos no Sympla a partir de R$ 30

