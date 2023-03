Cezar Black detona Ricardo para aliados: "Está fazendo um jogo duplo"

A- A+

Após protagonizar uma discussão acalorada com Ricardo na noite passada, Cezar Black segue criticando as atitudes do brother. Nesta terça-feira (28), o enfermeiro conversou com Fred Nicácio e Domitila, e aproveitou para detonar o biomédico.

Na academia, Cezar falou sobre a conversa que Ricardo teve com as sisters do Quarto Deserto antes da formação do último Paredão. Segundo o baiano, o sergipano deu a entender que as participantes não deveriam votar em Domitila nesse momento do programa.

“Ele falou: 'Não, quero usar isso aqui'. E ficava apontando para o poder do Anjo. Elas estavam meio que na decisão se colocaria Domitila ou colocaria Marvvila e ele: ‘Não, segura aí um pouquinho’. Ele meio que pediu para segurar um pouco a Domi e deu a entender que já imunizaria a Domi com o poder do Anjo. E nessa, ele virou para a Aline, em uma conversa acho que privada, e falou ‘em você eu não vou votar, não’”, afirmou.



Ainda de acordo com Black, Amanda teria confirmado que Ricardo teve a mesma atitude com ela. "Ele está fazendo um jogo duplo", apontou. O enfermeiro também disse que o biomédico sabe do jogo e todos, mas depois afirma que não joga com ninguém. "Ele costura coisas por trás", disse.

Veja também

BBB 23 Após receber emoji de "mentirosa", Sarah Aline tira satisfação com Bruna Griphao