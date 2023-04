A- A+

BBB 23 Cezar Black é eliminado do BBB 23 e liderança é decidida na mesma noite Na saída de Cezar, Tadeu Schmidt destacou a sensibilidade do participante

O participante Cezar Black foi eliminado do BBB 23 com 48,79% dos votos no 14° paredão da edição. Ele disputou a saída da casa do reality com Amanda (5,47%) e Aline Wirley (45,74%). Logo após a saída de Black foi realizada a Prova do Líder.

"Me perdoem se eu magoei vocês. Eu não sou uma pessoa ruim", falou Black ao deixar o programa.

Durante a semana, o participante eliminado esteve no centro de algumas discussões dentro do programa. A maioria delas com o protagonismo de Bruna Griphao, que chegou a chamar Black de Machista.

Com a saída de Cezar, Tadeu Schmidt destacou sua sensibilidade.

"Cezar Black é um homem de paradoxos. Esse homem forte, com um bíceps do tamanho de uma coxa, ganha a vida cuidando de bebês[...]Esse fortão que tem mais sensibilidade que músculos. Precisa pouco para fazer esse coração ficar mais apertado que as coxas dele", falou o apresentador.

Logo após a eliminação foi feita uma prova do líder que culminou na liderança de Domitila. O paredão será formado nesta sexta-feira (13).

Agora o Big Brother Brasil está com apenas sete participantes: Domitila, Bruna Griphao, Sarah Aline, Ricardo, Amanda, Aline Wirley e Larissa.

