BBB 23 Cezar Black e Key Alves avaliam situação no BBB 23: "A gente vai ser exterminado aqui" Aliados esperam ganhar a liderança ou atender ao Big Fone

Key Alves e Cezar Black, que já estão no Paredão, passaram o dia esperando o Big Fone tocar. Sentados no gramado da área externa do BBB 23, os dois conversaram sobre o jogo.

“Se a gente não pegar a liderança a gente está ferrado demais. A gente vai ser exterminado aqui dentro”, disse o enfermeiro.

Key sorriu e o brother continuou a falar. “Se sair um dia nós, fica cinco contra oito. Pela casa, já era. Nossa salvação é a liderança ou o Big Fone”, afirmou.



A dupla está na berlinda por indicação de MC Guimê, que atendeu ao Big Fone na última quarta-feira (1º). O aparelho tocará novamente neste sábado (4), mas eles não sabem.

