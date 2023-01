Ricardo é o anjo da semana no BBB23

A- A+

A segunda Prova do Anjo, do McDonald's, reuniu velocidade e destreza, em duas etapas, uma eliminatória e uma final. Apenas 12 brothers participaram da primeira parte, na qual Cezar Black ficou em primeiro com o tempo de 30.242 segundos, seguido de Ricardo com 31.678 segundos.

Na disputa final entre os dois melhores colocados, Ricardo saiu como vitorioso por poucos segundos, ganhando o colar do anjo e 300 estalecas.

Em sua primeira escolha após a vitória, o participante escolheu Gabriel Santana (Mosca) e Domitila para o Castigo do Monstro, o "Mala sem alça". O alface alegou que a Xepa já estava cheia e não faria sentido botar mais gente. Já para o almoço do anjo, o brother escolheu Tina, Sarah e Griphao para acompanhá-lo.

Veja também

LGBTQIA+ Cantora lírica trans que ensaiava escondida diz: "a voz me moldou"