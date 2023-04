A- A+

BBB 23 Cezar Black é recebido por Janja e comemora conquista para a classe de enfermagem, em Brasília Ex-BBB participou de cerimônia de assinatura do piso salarial da enfermagem, no Palácio do Planalto

O ex-participante do BBB 23, Cezar Black, esteve nesta terça-feira (18), no Palácio do Planalto, em Brasília, para participar da cerimônia de assinatura do “PL” da Enfermagem, que se refere ao Projeto de Lei, que estabelece um piso salarial para os profissionais da área em todo o país. O baiano, que é enfermeiro, foi recebido pela primeira-dama, Janja.







Nas redes sociais do governo, Cezar destacou a luta de classe - que em vários momentos defendeu durante sua participação no reality.



"Conseguimos agora a assinatura para aprovar a PL da enfermagem, agora vamos ser realmente valorizados. A enfermagem está presente em todas as etapas da vida, não há saude sem enfermagem. Felizmente, o nosso momento chegou, aprovamos a PL e vamos ser valorizados. Parabéns a toda enfermagem brasileira, a nossa hora chegou, comemoremos!", destacou.

Veja a publicação:





Antes de acompanhar a assinatura do Projeto de Lei que garante o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, pausa pra um bom papo @cezarblackk https://t.co/rsM6YvdAWh pic.twitter.com/iSVY99BdFX — Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 18, 2023

