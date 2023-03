Cezar Black pede desculpas para Larissa após retorno da sister no BBB 23

A- A+

Cezar Black foi pedir desculpas para Larissa por falar do corpo de algumas colegas de confinamento, após o retorno da sister e de Fred Nicácio ao BBB 23, na noite de quinta-feira (23). A educadora física criticou o enfermeiro pelas falas machistas. Em papo com ela, o brother admitiu que ele, Cristian e Gustavo comentaram sobre as sisters na primeira liderança do cowboy.

"Realmente não foi legal. Peço perdão para você de todo o coração. Atitude reprovável, acho que essas coisas não se fazem, não se falam. Então, perdão, de coração mesmo", disse Cezar. O enfermeiro também lamentou os comentários que fez sobre a relação de Fred e Larissa no BBB 23.

"Eu estava conversando com as meninas, e aí eu falei: 'Ah, a Larissa deve estar com o Fred porque ele é famoso, porque nem bonito ele é'", continuou o brother. Larissa: "Os dois [momentos], foi muito feio, primeiro falar de corpo de mulher. Isso do Fred, muito feio, porque querendo ou não, [está] menosprezando a gente que é mulher.".

"Eu tenho a minha história, eu trabalho, eu sustento minha casa. Eu tenho uma história muito bonita e eu não preciso de homem para nada", continua Larissa. "Realmente é errado. Eu errei feio, eu assumo meu erro, sabe? Eu queria pedir desculpas para você. Eu não sabia o tanto que vocês se gostavam", pediu o enfermeiro. Após o pedido de desculpas de Cezar, Larissa aceitou e os dois se abraçaram. A sister pontuou que o brother fez o certo ao reconhecer os erros no BBB 23.

