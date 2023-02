A- A+

bbb 23 Cezar Black revela que tem uma ficante fora do BBB 23; saiba quem é Enfermeiro falou sobre relação com mulher que começou meses antes de entrar no programa

Aniversariante do dia, Cezar Black revelou, em conversa na piscina com outros brothers, que possui uma ficante fora da casa. O enfermeiro falou sobre a relação com a moça antes de entrar no programa.

“Estava conhecendo uma pessoa bem legal, dois meses já. A gente ficava e ela já sabia de todo o processo. Ela super me apoiou, no último dia fez uma surpresa pra mim: um balãozinho, colocou umas coisas personalizadas, 'boa sorte', não sei o que. Achei bem legal da parte dela", contou.

Perguntado por Bruna Griphao se estava apaixonado, Cezar respondeu: "Eu gosto dela. Eu estou sentindo saudades dela".



Cezar compartilhou com os colegas que, na manhã desta sexta-feira (24), demorou no Raio-X para pedir que, caso ganhe a Prova do Anjo, a amada grave um vídeo com uma mensagem para ele. "Eu queria vê-la", disse.

Na conversa com os brothers, Cezar também revelou o nome da escolhida: Maizy Magalhães. A estudante de odontologia aproveitou o dia para parabenizar o ficante nas suas redes sociais, publicando um vídeo com momentos ao lado dele.

