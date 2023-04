A- A+

bbb 23 Cezar Black vence prova do anjo deste sábado (8) e garante imunidade Como castigo do monstro brother precisou indicar duas pessoas para o paredão

Os participantes do Big Brother Brasil 23 participaram de mais uma prova do anjo neste sábado (8). Na dinâmica do dia, Cesar Black realizou circuito em menos tempo e conquistou o título de anjo da semana.

A dinâmica da semana é autoimune, mas além de não enfrentar o paredão no domingo (9) o brother vai levar para casa um carro 0km.

A prova dessa semana era de agilidade; quem realizasse o circuito em menos tempo conquistava o colar do anjo. Black realizou a dinâmica em 33,7 segundos.

Esta é segunda prova do anjo que Cezar vence.



O brother convidou Domitila e Fred para o almoço do anio; para o castigo do mostro dessa semana o anjo deveria escolher duas pessoas para paredão, as escolhidas foram Aline e Amanda.

Após escolha, gerou-se um mal estar entre as meninas do quarto deserto e Black e Larissa pediu para que o brother saísse do quarto.

O dono do poder curinga desta semana poderá trocar um dos emparedados escolhidos pelo monstro.

Veja também

FAMOSOS Vídeo de encontro entre Kylie Jenner e Timothée Chalamet é resgatado em meio a rumores de affair