Cezar, Fred Nicácio e Domitila conversam sobre voto, estratégias e prioridades para o Paredão; veja

Em conversa na área externa, Cezar, Fred Nicácio e Domitila discutiram sobre possíveis votos ao Paredão da semana e revelaram suas prioridades no BBB 23.

O enfermeiro disse que acha que Ricardo Alface pode indicá-lo ao Paredão e descartou votar em Amanda. "Tem que saber se alguém da gente vota na gente", desabafou Black, lembrando que no dia que teve a briga na sala, Alface apontou o dedo e disse que lhe colocaria no Paredão. "Mas você bota ele?", questionou Fred. "Eu não boto, mas ele me bota", respondeu.

Cezar disse que segurraria o voto e que votar em Alface não era sua prioridade. "Temos quatro pessoas para votar", apontou o enfermeiro. "Só você não vai querer votar nela [Amanda]?", perguntou Fred. "Vou pensar sobre isso", disse Black.

