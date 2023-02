A- A+

BBB 23 Cezar tem crise de choro no gramado abraçado com estátua de cachorro; entenda o motivo Brother disse no raio-x que estava se sentindo sozinho na casa

Sozinho no gramado, Cezar Black teve uma crise de choro enquanto abraçava uma estátua de cachorro no final da manhã desta quarta-feira (15). Mais cedo, no raio-x, o brother desabafou sobre estar se sentindo solitário no reality.

“Me sinto só, mas quem é que nunca se sentiu assim?”, abriu Cezar, cantando a música “Um Minuto Para o Fim do Mundo”, do CPM22. O enfermeiro lamentou que não conseguiu ainda encontrar um parceiro de confiança dentro do jogo.

“Infelizmente, não consegui fazer uma relação estreita de amizade com ninguém. Não tive essa sorte. Não tenho uma pessoa que me traga um pouco de confiança. Isso me deixa bem triste, sabe? Inseguro…”, disse.

Após o desabafo, Black disse que vai manter relação a quem se sente mais próximo, mas deve jogar sozinho. “Terei que seguir próximo aqui aos poucos que ainda me dão uma certa relação de proximidade. Parei também de tentar formar conexões que são estreitas. Vamos seguir em frente, sozinho e com vocês”, concluiu.

Poucas horas depois de deixar o confessionário, o enfermeiro caiu no choro pesado no gramado, encarando a decoração que se assemelha ao seu cachorro, Rocco.



